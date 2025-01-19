Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250119/vsu-854308031.html
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области - 19.01.2025, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области
Ответственные за зверства против мирных жителей Курской области понесут заслуженное наказание. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T14:38+0300
2025-01-19T14:38+0300
россия
украина
мария захарова
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ответственные за зверства против мирных жителей Курской области понесут заслуженное наказание. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что надежд на международные структуры в этом вопросе нет. Ранее военные группировки "Север" сообщили РИА Новости, что российские солдаты обнаружили тела мирных жителей, включая пожилых людей, замученных украинскими военными в подвалах домов в освобожденном от украинских войск селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Украинские военные пытали стариков, которые не успели эвакуироваться, заперев их в подвале и бросив туда несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости видеозаписи, сделанные в этом селе.Захарова отметила, что это именно то, чего государства "коллективного Запада" и их политики, поддерживающие киевских националистов, ожидают от бандеровцев. Она подчеркнула, что Запад отвлекает внимание от своих преступных действий, продолжая санкционировать поставки оружия киевскому режиму и блокируя попытки международных расследований его преступлений. Она также указала на то, что Запад делает вид, что ничего ужасного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций."Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", — добавила Захарова.В то же время политик подчеркнула, что обращаться к тем, кто "крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных" уже бессмысленно. По ее словам, Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных.Официальный представитель МИД также заявила, что зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию.
https://1prime.ru/20250116/russkiy-854248248.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, мария захарова, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, ВСУ
14:38 19.01.2025
 
Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области

Захарова: виновные в зверствах над жителями Курской области понесут наказание

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ответственные за зверства против мирных жителей Курской области понесут заслуженное наказание. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что надежд на международные структуры в этом вопросе нет.
Ранее военные группировки "Север" сообщили РИА Новости, что российские солдаты обнаружили тела мирных жителей, включая пожилых людей, замученных украинскими военными в подвалах домов в освобожденном от украинских войск селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Украинские военные пытали стариков, которые не успели эвакуироваться, заперев их в подвале и бросив туда несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости видеозаписи, сделанные в этом селе.
Захарова отметила, что это именно то, чего государства "коллективного Запада" и их политики, поддерживающие киевских националистов, ожидают от бандеровцев. Она подчеркнула, что Запад отвлекает внимание от своих преступных действий, продолжая санкционировать поставки оружия киевскому режиму и блокируя попытки международных расследований его преступлений. Она также указала на то, что Запад делает вид, что ничего ужасного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык
16 января, 14:21
"Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", — добавила Захарова.
В то же время политик подчеркнула, что обращаться к тем, кто "крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных" уже бессмысленно. По ее словам, Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных.
Официальный представитель МИД также заявила, что зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию.
 
РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала