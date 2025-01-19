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Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области

Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области - 19.01.2025, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на данные о зверствах ВСУ в Курской области

Ответственные за зверства против мирных жителей Курской области понесут заслуженное наказание. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T14:38+0300

2025-01-19T14:38+0300

2025-01-19T14:38+0300

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Ответственные за зверства против мирных жителей Курской области понесут заслуженное наказание. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что надежд на международные структуры в этом вопросе нет. Ранее военные группировки "Север" сообщили РИА Новости, что российские солдаты обнаружили тела мирных жителей, включая пожилых людей, замученных украинскими военными в подвалах домов в освобожденном от украинских войск селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Украинские военные пытали стариков, которые не успели эвакуироваться, заперев их в подвале и бросив туда несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости видеозаписи, сделанные в этом селе.Захарова отметила, что это именно то, чего государства "коллективного Запада" и их политики, поддерживающие киевских националистов, ожидают от бандеровцев. Она подчеркнула, что Запад отвлекает внимание от своих преступных действий, продолжая санкционировать поставки оружия киевскому режиму и блокируя попытки международных расследований его преступлений. Она также указала на то, что Запад делает вид, что ничего ужасного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций."Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", — добавила Захарова.В то же время политик подчеркнула, что обращаться к тем, кто "крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных" уже бессмысленно. По ее словам, Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных.Официальный представитель МИД также заявила, что зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию.

https://1prime.ru/20250116/russkiy-854248248.html

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россия, украина, мария захарова, всу