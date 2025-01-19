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В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты - 19.01.2025, ПРАЙМ
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В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты - 19.01.2025, ПРАЙМ
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты
Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:25+0300
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россия
украина
всу
курская область
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, всу, курская область
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Курская область
17:25 19.01.2025 (обновлено: 17:26 19.01.2025)
 
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты

Оперштаб: две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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