https://1prime.ru/20250119/vsu-854309498.html
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты - 19.01.2025, ПРАЙМ
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты
Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:25+0300
2025-01-19T17:25+0300
2025-01-19T17:26+0300
россия
украина
всу
курская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:4:1251:942_1920x0_80_0_0_bc1d94973c31eab218da98e556bdfa73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, курская область
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Курская область
В небе над Курской областью сбили две украинские ракеты
Оперштаб: две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ