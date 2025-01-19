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Движение ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту

Движение ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту - 19.01.2025, ПРАЙМ

Движение ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту

Движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту, передает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T18:28+0300

2025-01-19T18:28+0300

2025-01-19T19:34+0300

политика

хамас

заложники

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МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту, передает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники.Как заявил источник Sky News Arabia, "ХАМАС передал троих израильских заложниц Международному комитету Красного Креста на севере сектора Газа".Международный комитет Красного Креста подтвердил, что ХАМАС передало им трех заложниц, на текущий момент освобожденные израильтянки направляются к израильским военным, сообщили в ЦАХАЛ.Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе с 11:15 сегодняшнего дня. Согласно сделке, движение ХАМАС обязалось освободить трех израильских заложниц, в обмен Израиль взял на себя обязательство выпустить из мест заключения 90 палестинок.

https://1prime.ru/20250119/obmen-854308850.html

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хамас, заложники