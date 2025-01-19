https://1prime.ru/20250119/zalozhniki-854310753.html

Три заложницы прибыли на территорию Израиля

Три заложницы прибыли на территорию Израиля - 19.01.2025, ПРАЙМ

Три заложницы прибыли на территорию Израиля

Три заложницы, освобожденные движением ХАМАС, прибыли на территорию Израиля в сопровождении ЦАХАЛ, передает армейская пресс-служба. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T19:13+0300

2025-01-19T19:13+0300

2025-01-19T19:13+0300

политика

заложники

освобождение

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Три заложницы, освобожденные движением ХАМАС, прибыли на территорию Израиля в сопровождении ЦАХАЛ, передает армейская пресс-служба.В частности, в сообщении указывается: "Трое освобожденных заложниц пересекли израильскую территорию в сопровождении сил ЦАХАЛ".В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили передачу трех израильтянок и заявили о намерении освободить других заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

https://1prime.ru/20250119/zalozhniki-854310442.html

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2025

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заложники, освобождение