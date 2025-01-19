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"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее - 19.01.2025, ПРАЙМ
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"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее
"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее
Через полгода Владимир Зеленский уже не будет возглавлять киевский режим. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T15:49+0300
2025-01-19T15:49+0300
политика
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Через полгода Владимир Зеленский уже не будет возглавлять киевский режим. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящей момент находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.Комментируя на днях подписанное британо-украинское "100-летнее соглашение”, опальный нардеп обратил внимание, что положение о гарантиях безопасности Украины "находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент". Указанное обстоятельство привело его к убеждению, что подписанное с Великобританией соглашение - "макулатура".А исходя из того факта, что в соглашении "к тому же отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания", Дубинский сделал вывод, что "Зеленского через полгода точно не будет". Президентский срок Зеленского официально закончился 20 мая прошлого года. Но положенные по Конституции Украины выборы были отменены, что власти объяснили введенным в стране военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией.
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владимир зеленский, мнение
Политика, Владимир Зеленский, мнение
15:49 19.01.2025
 
"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не будет уже через полгода

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Через полгода Владимир Зеленский уже не будет возглавлять киевский режим. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящей момент находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.
Комментируя на днях подписанное британо-украинское "100-летнее соглашение”, опальный нардеп обратил внимание, что положение о гарантиях безопасности Украины "находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент". Указанное обстоятельство привело его к убеждению, что подписанное с Великобританией соглашение - "макулатура".
А исходя из того факта, что в соглашении "к тому же отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания", Дубинский сделал вывод, что "Зеленского через полгода точно не будет".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии
Вчера, 09:12
Президентский срок Зеленского официально закончился 20 мая прошлого года. Но положенные по Конституции Украины выборы были отменены, что власти объяснили введенным в стране военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией.
 
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