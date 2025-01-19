https://1prime.ru/20250119/zelenskiy-854308588.html

"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее

"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Точно не будет". Зеленскому предсказали будущее

Через полгода Владимир Зеленский уже не будет возглавлять киевский режим. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T15:49+0300

2025-01-19T15:49+0300

2025-01-19T15:49+0300

политика

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Через полгода Владимир Зеленский уже не будет возглавлять киевский режим. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящей момент находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.Комментируя на днях подписанное британо-украинское "100-летнее соглашение”, опальный нардеп обратил внимание, что положение о гарантиях безопасности Украины "находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент". Указанное обстоятельство привело его к убеждению, что подписанное с Великобританией соглашение - "макулатура".А исходя из того факта, что в соглашении "к тому же отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания", Дубинский сделал вывод, что "Зеленского через полгода точно не будет". Президентский срок Зеленского официально закончился 20 мая прошлого года. Но положенные по Конституции Украины выборы были отменены, что власти объяснили введенным в стране военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией.

https://1prime.ru/20250118/zelenskiy-854298140.html

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владимир зеленский, мнение