https://1prime.ru/20250119/zelenskiy-854309633.html

"Как кто?" В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос

"Как кто?" В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Как кто?" В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос

Соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией не обладает юридической силой из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил в своем... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:33+0300

2025-01-19T17:33+0300

2025-01-19T17:40+0300

украина

великобритания

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией не обладает юридической силой из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Я извиняюсь, а Величайший (насмешливое прозвище Зеленского. — Прим. ред.) подписал “100-летнее” соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете", — написал он. По мнению депутата, это соглашение будет денонсировано сразу после выборов в Украине.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, сославшись на военное положение и всеобъемлющую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину, где подписал соглашение о столетнем партнерстве между странами. Оно включает пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности". Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они будут изучать варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Великобритания планирует отправить в Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.

https://1prime.ru/20250118/dogovor-854304056.html

украина

великобритания

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украина, великобритания, владимир зеленский