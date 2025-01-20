https://1prime.ru/20250120/aeroekspress-854322861.html
"Аэроэкспресс" увеличил перевозки пассажиров, несмотря на уход из "Внуково"
"Аэроэкспресс" увеличил перевозки пассажиров, несмотря на уход из "Внуково" - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" увеличил перевозки пассажиров, несмотря на уход из "Внуково"
Компания "Аэроэкспресс", перевозящая пассажиров в аэропорты на поездах и автобусах в Москве, в 2024 году увеличила перевозки на 3% по сравнению с предыдущим... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:07+0300
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2025-01-20T13:07+0300
россия
аэроэкспресс
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", перевозящая пассажиров в аэропорты на поездах и автобусах в Москве, в 2024 году увеличила перевозки на 3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на уход с маршрута в аэропорт "Внуково", до 11,3 миллиона человек, следует из сообщения компании. Поезда "Аэроэкспресса" курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево", а до августа 2024 года были рейсы и в аэропорт "Внуково". Также ходят автобусы "Аэроэкспресса" в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". "В 2024 году пассажиропоток компании вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом: поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" перевезли 11,3 миллиона человек. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты за прошедший год составила 16,5%, что на 1,0 процентный пункт выше показателя предыдущего года", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса". Гендиректор компании Андрей Акимов отметил, что пассажиропоток и доля перевозок "Аэроэкспресса" продолжают стабильно расти третий год подряд. "Доля компании по итогам 2024 года стала самой высокой за период с 2016 года, обновив прошлогодний рекорд. В 2024 году мы сосредоточились на развитии автобусных экспресс-маршрутов, в том числе запустили еще один маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта "Шереметьево", а также на развитии пассажирских сервисов", - цитирует компания его слова. "Аэроэкспресс" добавляет, что в 2024 году также сократил интервалы отправления на существующих маршрутах № 1195 (в терминалы В, С "Шереметьево") и № 1185 (в аэропорт "Домодедово"). "В 2025 году компания продолжит развивать существующие железнодорожные и автобусные экспресс-маршруты в столичные аэропорты, сервис и инфраструктуру для пассажиров", - пишет "Аэроэкспресс".
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россия, аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" увеличил перевозки пассажиров, несмотря на уход из "Внуково"
"Аэроэкспресс" в 2024 году увеличил перевозки пассажиров на 3%
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", перевозящая пассажиров в аэропорты на поездах и автобусах в Москве, в 2024 году увеличила перевозки на 3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на уход с маршрута в аэропорт "Внуково", до 11,3 миллиона человек, следует из сообщения компании.
Поезда "Аэроэкспресса" курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево", а до августа 2024 года были рейсы и в аэропорт "Внуково". Также ходят автобусы "Аэроэкспресса" в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".
"В 2024 году пассажиропоток компании вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом: поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" перевезли 11,3 миллиона человек. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты за прошедший год составила 16,5%, что на 1,0 процентный пункт выше показателя предыдущего года", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".
Гендиректор компании Андрей Акимов отметил, что пассажиропоток и доля перевозок "Аэроэкспресса" продолжают стабильно расти третий год подряд. "Доля компании по итогам 2024 года стала самой высокой за период с 2016 года, обновив прошлогодний рекорд. В 2024 году мы сосредоточились на развитии автобусных экспресс-маршрутов, в том числе запустили еще один маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта "Шереметьево", а также на развитии пассажирских сервисов", - цитирует компания его слова.
"Аэроэкспресс" добавляет, что в 2024 году также сократил интервалы отправления на существующих маршрутах № 1195 (в терминалы В, С "Шереметьево") и № 1185 (в аэропорт "Домодедово").
"В 2025 году компания продолжит развивать существующие железнодорожные и автобусные экспресс-маршруты в столичные аэропорты, сервис и инфраструктуру для пассажиров", - пишет "Аэроэкспресс".
Белоруссия изучает опыт "Аэроэкспресса" по перевозкам в аэропорт