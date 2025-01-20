https://1prime.ru/20250120/aeroport-854313483.html
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы - 20.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T06:29+0300
2025-01-20T06:29+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром Хабаровска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Рейс S7 5257 из Новосибирска произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Только что приземлился FV 6283 авиакомпании "Россия" из Москвы", - говорится в сообщении.
Рейсы были перенаправлены в Хабаровск, так как видимость в районе аэропорта составляла 400 метров, что представляло опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики обещали улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
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Бизнес, Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК, ХАБАРОВСК
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром Хабаровска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Рейс S7 5257 из Новосибирска произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Только что приземлился FV 6283 авиакомпании "Россия" из Москвы", - говорится в сообщении.
Рейсы были перенаправлены в Хабаровск, так как видимость в районе аэропорта составляла 400 метров, что представляло опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики обещали улучшение метеоусловий к обеду понедельника.