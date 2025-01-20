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Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы

Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы - 20.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы

Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T06:29+0300

2025-01-20T06:29+0300

2025-01-20T06:29+0300

бизнес

южно-сахалинск

новосибирск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска принял два рейса из Новосибирска и Москвы, которые утром в понедельник были перенаправлены из-за тумана на запасной аэродром Хабаровска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Рейс S7 5257 из Новосибирска произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Только что приземлился FV 6283 авиакомпании "Россия" из Москвы", - говорится в сообщении. Рейсы были перенаправлены в Хабаровск, так как видимость в районе аэропорта составляла 400 метров, что представляло опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики обещали улучшение метеоусловий к обеду понедельника.

южно-сахалинск

новосибирск

хабаровск

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бизнес, южно-сахалинск, новосибирск, хабаровск