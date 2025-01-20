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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения полетов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения полетов - 20.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:17+0300
2025-01-20T08:17+0300
2025-01-20T08:17+0300
россия
ижевск
аэропорт
ограничение полетов
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.
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россия, ижевск, аэропорт, ограничение полетов
РОССИЯ, Ижевск, аэропорт, ограничение полетов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения полетов
Росавиация: временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ижевска
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.
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