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АКРА оценило сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию

АКРА оценило сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию - 20.01.2025, ПРАЙМ

АКРА оценило сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию

Общая сумма премий по инвестиционно-накопительному страхованию в России в 2025 году вырастет на 7% и составит около 1,6 триллиона рублей, сообщается в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T00:23+0300

2025-01-20T00:23+0300

2025-01-20T00:23+0300

финансы

экономика

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Общая сумма премий по инвестиционно-накопительному страхованию в России в 2025 году вырастет на 7% и составит около 1,6 триллиона рублей, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА. "Устранение налогового арбитража значительно ограничит продажи "коротких" полисов в 2025 году, что окажет негативное влияние на темпы роста сегмента. В то же время сохранятся условия для роста сегмента долгосрочных договоров страхования... общая сумма премий по инвестиционно-накопительному страхованию в 2025 году вырастет на 7% и составит около 1,6 триллиона рублей", - говорится в исследовании АКРА "Налог и ставка - два фактора взлета страхования жизни". По оценкам АКРА, общая сумма страховой премии по инвестиционно-накопительному страхованию по итогам 2024 года достигла 1,5 триллиона рублей, что соответствует росту в 2,7 раза по отношению к показателю предыдущего года. В агентстве полагают, что динамика страховых премий в 2025 году будет складываться исходя из резкого спада продаж полисов со сроком действия до одного года, а также роста продаж долгосрочных полисов из-за сохранения высоких процентных ставок. При этом АКРА не ожидает, что продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стартовали с начала 2025 года, способны оказать существенное влияние на общую сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию. "С точки зрения клиентской базы ДСЖ опирается на клиентов, которые приобретали полисы ИСЖ. Таким образом, ДСЖ способно оттянуть на себя часть премий инвестиционного страхования, но не принести существенные дополнительные объемы на рынок. Общий потенциал сегментов ИСЖ и ДСЖ на 2025 год, по оценке АКРА, составляет 340 миллиардов рублей", - говорится в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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