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Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году
Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году - 20.01.2025, ПРАЙМ
Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году
АКРОН В 2024 ГОДУ СНИЗИЛ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 6,8%, ДО 6,641 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:24+0300
2025-01-20T12:24+0300
2025-01-20T12:24+0300
россия
акрон
минеральные удобрения
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. АКРОН В 2024 ГОДУ СНИЗИЛ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 6,8%, ДО 6,641 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯНовость дополняется
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россия, акрон, минеральные удобрения
РОССИЯ, Акрон, минеральные удобрения
Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году
Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году на 6,8 процента