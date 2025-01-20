https://1prime.ru/20250120/akron--854321664.html

Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году

Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году - 20.01.2025, ПРАЙМ

Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году

АКРОН В 2024 ГОДУ СНИЗИЛ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 6,8%, ДО 6,641 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:24+0300

2025-01-20T12:24+0300

2025-01-20T12:24+0300

россия

акрон

минеральные удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. АКРОН В 2024 ГОДУ СНИЗИЛ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 6,8%, ДО 6,641 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯНовость дополняется

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акрон, минеральные удобрения