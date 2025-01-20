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На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа
Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:58+0300
2025-01-20T14:58+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере."Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — отмечается в публикации.Согласно данным экспертов, некоторые иностранные компании могут использовать политическое прикрытие, чтобы остаться в России, обусловленное возвращением Трампа. В то же время, некоторые производители, которые планировали покинуть российский рынок, могут передумать.По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы, заключили в издании.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, активы
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа
Reuters: на Западе допустили разморозку своих активов в РФ при Трампе
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters
со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере.
"Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — отмечается в публикации.
Согласно данным экспертов, некоторые иностранные компании могут использовать политическое прикрытие, чтобы остаться в России, обусловленное возвращением Трампа. В то же время, некоторые производители, которые планировали покинуть российский рынок, могут передумать.
По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы, заключили в издании.
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине