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На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа
Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:58+0300
2025-01-20T14:58+0300
политика
россия
запад
активы
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере."Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — отмечается в публикации.Согласно данным экспертов, некоторые иностранные компании могут использовать политическое прикрытие, чтобы остаться в России, обусловленное возвращением Трампа. В то же время, некоторые производители, которые планировали покинуть российский рынок, могут передумать.По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы, заключили в издании.
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россия, запад, активы
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, активы
14:58 20.01.2025
 
На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа

Reuters: на Западе допустили разморозку своих активов в РФ при Трампе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере.
"Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — отмечается в публикации.
Согласно данным экспертов, некоторые иностранные компании могут использовать политическое прикрытие, чтобы остаться в России, обусловленное возвращением Трампа. В то же время, некоторые производители, которые планировали покинуть российский рынок, могут передумать.
По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы, заключили в издании.
Американский флаг, Вашингтон, США
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине
14 января, 14:03
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДактивы
 
 
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