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На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа

На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ

На Западе допустили разморозку своих активов в России после прихода Трампа

Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:58+0300

2025-01-20T14:58+0300

2025-01-20T14:58+0300

политика

россия

запад

активы

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа на пост главы Белого дома привнесет неопределенность на экономический рынок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере."Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — отмечается в публикации.Согласно данным экспертов, некоторые иностранные компании могут использовать политическое прикрытие, чтобы остаться в России, обусловленное возвращением Трампа. В то же время, некоторые производители, которые планировали покинуть российский рынок, могут передумать.По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы, заключили в издании.

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россия, запад, активы