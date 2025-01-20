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Розничные инвесторы нарастили инвестиции в размещаемые акции

Розничные инвесторы нарастили инвестиции в размещаемые акции - 20.01.2025, ПРАЙМ

Розничные инвесторы нарастили инвестиции в размещаемые акции

Розничные инвесторы в прошедшем году в 1,7 раза увеличили объем инвестиций в рамках публичных размещений акций - до 41 миллиарда рублей, говорится в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:15+0300

2025-01-20T16:15+0300

2025-01-20T16:15+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Розничные инвесторы в прошедшем году в 1,7 раза увеличили объем инвестиций в рамках публичных размещений акций - до 41 миллиарда рублей, говорится в опубликованном докладе Банка России "Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций". Публичное размещение акций в 2024 году провели 19 российских эмитентов, из которых 15 впервые вышли на рынок акционерного капитала. Совокупный объем привлеченных средств составил 102,1 миллиарда рублей. "В 2024 году значительно возрос объем инвестиций розничных инвесторов в рамках публичных размещений – в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом. В 2023 году розничные инвесторы инвестировали порядка 24 миллиардов рублей, в 2024 году – около 41 миллиарда рублей. По итогам отдельных публичных размещений практически весь объем биржевого размещения пришелся на розничных инвесторов", - говорится в документе. Всего же по итогам года в структуре инвесторов, принявших участие в публичных размещениях, 48% от объема привлеченных средств занимают институциональные инвесторы и 40% – розничные. В публичных размещениях приняли участие порядка 415 тысяч граждан, из которых около 70% - неквалифицированные инвесторы. В 2024 году в трех IPO из 15 институциональные инвесторы приняли участие в минимальном размере, а еще в двух их доля была менее 30%, также говорится в докладе. "Таким образом, на российском рынке акционерного капитала формируется устойчивая тенденция возрастания роли розничных инвесторов, что определяет как текущие особенности публичных размещений, так и специфику их осуществления на горизонте нескольких лет", - отмечают в ЦБ.

https://1prime.ru/20250115/evrokomissiya-854223766.html

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