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Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест - 20.01.2025, ПРАЙМ

Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест

Один из новых обвиняемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Рамазан Падиев, обжаловал свой арест. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:29+0300

2025-01-20T12:29+0300

2025-01-20T12:29+0300

россия

общество

арест

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Один из новых обвиняемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Рамазан Падиев, обжаловал свой арест. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - отметил собеседник издания.Ранее 16 января Басманный суд Москвы принял решение арестовать Падиева и Точиева по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На слушаниях Падиев заявил о своей непричастности к происшествию.

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россия, общество , арест