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Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест - 20.01.2025, ПРАЙМ
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест
Один из новых обвиняемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Рамазан Падиев, обжаловал свой арест. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:29+0300
2025-01-20T12:29+0300
россия
общество
арест
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Один из новых обвиняемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Рамазан Падиев, обжаловал свой арест. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - отметил собеседник издания.Ранее 16 января Басманный суд Москвы принял решение арестовать Падиева и Точиева по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На слушаниях Падиев заявил о своей непричастности к происшествию.
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россия, общество , арест
РОССИЯ, Общество , арест
12:29 20.01.2025
 
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал свой арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Один из новых обвиняемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Рамазан Падиев, обжаловал свой арест. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - отметил собеседник издания.
Ранее 16 января Басманный суд Москвы принял решение арестовать Падиева и Точиева по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На слушаниях Падиев заявил о своей непричастности к происшествию.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова в Москве
16 января, 14:10
 
РОССИЯОбществоарест
 
 
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