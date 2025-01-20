https://1prime.ru/20250120/arest-854332954.html

Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей - 20.01.2025, ПРАЙМ

Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Суд Финляндии решил арестовать танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, для обеспечения требований о возмещении... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:51+0300

2025-01-20T19:51+0300

2025-01-20T19:52+0300

происшествия

арест

танкер

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Суд Финляндии решил арестовать танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, для обеспечения требований о возмещении ущерба, передает финская общественная телерадиовещательная компания Yle.Иски об аресте Eagle S подали две финские компании - Fingrid и Elisa, которые является совладельцами электрокабелем EstLink 2, и одна эстонская - Elering, владеющая двумя кабелями связи между Финляндией в Эстонией. Как считают в этих компаниях, судоходная компания Caravella - собственник танкера Eagle S - ответственна за причиненный в связи с повреждением кабелей ущерб.

https://1prime.ru/20250119/avariya-854308968.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арест, танкер