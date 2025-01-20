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Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей - 20.01.2025, ПРАЙМ
Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
Суд Финляндии решил арестовать танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, для обеспечения требований о возмещении... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:51+0300
2025-01-20T19:51+0300
2025-01-20T19:52+0300
происшествия
арест
танкер
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Суд Финляндии решил арестовать танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, для обеспечения требований о возмещении ущерба, передает финская общественная телерадиовещательная компания Yle.Иски об аресте Eagle S подали две финские компании - Fingrid и Elisa, которые является совладельцами электрокабелем EstLink 2, и одна эстонская - Elering, владеющая двумя кабелями связи между Финляндией в Эстонией. Как считают в этих компаниях, судоходная компания Caravella - собственник танкера Eagle S - ответственна за причиненный в связи с повреждением кабелей ущерб.
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арест, танкер
Происшествия, арест, танкер
Суд решил арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей
В Финляндии решили арестовать танкер Eagle S по подозрению в повреждении кабелей
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Суд Финляндии решил арестовать танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, для обеспечения требований о возмещении ущерба, передает финская общественная телерадиовещательная компания Yle.
Иски об аресте Eagle S подали две финские компании - Fingrid и Elisa, которые является совладельцами электрокабелем EstLink 2, и одна эстонская - Elering, владеющая двумя кабелями связи между Финляндией в Эстонией.
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Как считают в этих компаниях, судоходная компания Caravella - собственник танкера Eagle S - ответственна за причиненный в связи с повреждением кабелей ущерб.