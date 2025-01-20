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США нашли неожиданный повод бросить вызов России в Арктике

США нашли неожиданный повод бросить вызов России в Арктике - 20.01.2025, ПРАЙМ

США нашли неожиданный повод бросить вызов России в Арктике

Арктика — загадочный и суровый край, где ледяные просторы скрывают несметные богатства, а экстремальные условия бросают вызов даже самым смелым технологическим... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T08:00+0300

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2025-01-20T08:00+0300

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Арктика — загадочный и суровый край, где ледяные просторы скрывают несметные богатства, а экстремальные условия бросают вызов даже самым смелым технологическим решениям. Этот уникальный регион становится полигоном для инноваций, где роботы, беспилотники и умные системы прокладывают путь в будущее. Но за прогрессом скрываются сложные вопросы: как сохранить хрупкую экосистему, кто получит доступ к арктическим ресурсам и какой ценой дается освоение этой ледяной сокровищницы? Арктика — это не просто территория, это вызов, который требует баланса между технологиями, природой и человеческими амбициями.Роль России в АрктикеРоссия играет ключевую роль в освоении Арктики. У нас самый мощный ледокольный флот в мире: 41 ледокол, включая уникальный атомный контейнеровоз "Севморпуть". В ближайшие годы флот пополнится новыми судами, такими как ледокол "Россия" проекта 10510, который станет самым мощным в мире с двигателями на 120 МВт.Северный морской путь (СМП) становится все более важным маршрутом для международной торговли. В 2023 году объем грузоперевозок по СМП в пять раз превысил рекордный показатель советского 1987 года. К 2035 году грузопоток должен достичь 220 миллионов тонн.Росатом, как инфраструктурный оператор СМП, обеспечивает безопасные и эффективные грузоперевозки, включая поставки для арктических проектов, жизнеобеспечение удаленных населенных пунктов и поддержку экспортно-импортных операций.Хочу подчеркнуть, что Росатом играет ключевую роль в развитии Северного морского пути (СМП), который становится не только важным транспортным коридором для России, но и стратегическим элементом глобальной логистики. Росатом, как инфраструктурный оператор СМП, решает комплекс задач, обеспечивая безопасные и эффективные грузоперевозки. Это включает в себя поставки для арктических инвестиционных проектов, грузы жизнеобеспечения для удаленных населенных пунктов, а также поддержку экспортно-импортных операций российских компаний.Развитие арктических регионов России напрямую связано с освоением месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых — железорудного сырья, никеля, алмазов, угля, меди, золота и других ресурсов. В 2022 году правительство России утвердило план развития СМП до 2035 года с объемом финансирования почти 1,8 трлн рублей (около 19,5 млрд долларов). Главные цели этого плана — обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов для жителей Крайнего Севера, а также создать условия для реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России.Строительство добывающих и перерабатывающих предприятий, а также вывоз готовой продукции невозможны без развитой транспортной системы. Именно поэтому усилия Росатома, направленные на развитие судоходства по Севморпути, имеют стратегическое значение. Это не только укрепляет экономический и технологический суверенитет страны, но и способствует развитию международной торговли. Установление партнерств с дружественными странами позволяет создавать новые маршруты доставки товаров, сокращая сроки и минимизируя риски для безопасности. К 2035 году грузопоток по СМП должен достичь 220 млн тонн, что подчеркивает масштаб и амбициозность поставленных задач.Необходимо отметить, что развитие СМП — это не только экономические и логистические выгоды. Росатом уделяет огромное внимание экологической безопасности. С 2021 года совместно с Центром морских исследований МГУ ведется экологический мониторинг акватории СМП. Цель этой работы — контроль за экологической обстановкой и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Полевые исследования проводятся в основных портовых акваториях, что позволяет минимизировать риски для уникальной экосистемы Арктики.Северный морской путь постепенно трансформируется в надежный и понятный международный маршрут, который обеспечивает стабильность грузоперевозок и устойчивость глобальной логистической цепи. Благодаря усилиям Росатома, компании со всего мира получают возможность перевозить грузы быстро, удобно и безопасно.Работа Росатома в Арктике — это пример того, как можно сочетать технологический прогресс, экономическую эффективность и экологическую ответственность. Развитие СМП — это не только вклад в экономику России, но и важный шаг к укреплению международного сотрудничества.Варандей: уникальный проект "Лукойла"Когда я впервые узнал о Варандейском терминале, меня поразил масштаб и сложность этого проекта. Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП), расположенный в 22 километрах от берега в Баренцевом море, работает круглый год в условиях, где температура зимой опускается до -50°C, а лед достигает толщины двух метров. Это не просто терминал — это целая транспортная система, включающая межпромысловый нефтепровод, резервуарный парк, танкерный флот и даже вахтовый поселок.Что меня особенно впечатлило, так это инженерные решения, которые позволили реализовать этот проект. Например, межпромысловый нефтепровод протяженностью 158 км, проложенным над землёй, на свайных опорах и оснащен "скин-системой" — коаксиальным обогревающим кабелем, который предотвращает застывание нефти. А подводный трубопровод длиной 22 км позволяет гибко управлять транспортировкой, минимизируя риски застывания даже в аварийных ситуациях.Самое важное — это экологическая безопасность. На терминале предусмотрены три уровня защиты от разливов нефти, и вся система работает автоматически. Проект соответствует принципу "нулевого сброса", что означает гарантию отсутствие сброса производственных или бытовых отходов в арктические воды. Для меня это яркий пример того, как можно совмещать промышленное развитие и заботу о природе.Автоматизация: новые возможности и вызовыТеперь давайте поговорим об автоматизации. Как человек, который следит за развитием технологий, я вижу, что автоматизация — это будущее нефтегазовой отрасли. Роботы и автономные системы уже сегодня выполняют задачи, которые раньше требовали участия человека. Например, роботы могут проверять утечки в трубопроводах даже в штормовых условиях, когда людям работать опасно.Однако автоматизация несет и риски. В Арктике многие местные сообщества зависят от нефтегазовой отрасли как источника рабочих мест. Если буровые установки станут полностью автономными, спрос на рабочую силу резко сократится. Это затронет не только непосредственно занятых в отрасли, но и смежные секторы, такие как гостиничный бизнес, общественное питание и транспорт. Например, на Аляске в 2022 нефтегазовая отрасль обеспечила 69 250 рабочих мест и 5,9 миллиарда долларов в виде заработной платы. Это составляет 16% от общего числа рабочих мест и 17% от всех доходов населения в 2022 году. Сокращение этих позиций может привести к серьезным экономическим последствиям для региона.Кроме того, автоматизация требует новых навыков. Вместо операторов буровых установок теперь нужны специалисты в области программного обеспечения и анализа данных. Для многих арктических сообществ это становится серьезным вызовом. Местные жители могут оказаться не готовы к таким изменениям.Гренландия: что это за остров?Гренландия — крупнейший остров на планете, расположенный в северной части Атлантического океана. Его площадь составляет 2,16 миллиона квадратных километров, что превышает размеры таких стран, как Мексика (1,96 миллиона квадратных километров), Саудовская Аравия (2,15 миллиона квадратных километров) и почти в три раза больше площади Франции (551 тысяча квадратных километров).Этот остров, покрытый льдами на 80%, привлекает внимание не только своими природными богатствами, но и стратегическим положением. Гренландия является частью территории Дании, однако ее значение выходит далеко за рамки европейской политики.В 2019 году бывший президент США Дональд Трамп предложил идею присоединения Гренландии к США, что вызвало широкий резонанс в международных кругах. По его мнению, это позволило бы США укрепить свои позиции в Арктике, получить доступ к природным ресурсам и усилить военное присутствие в регионе. Хотя эта инициатива не была реализована, она подчеркнула стратегическую важность Гренландии в глобальной политике.Гренландия — это не просто остров, это ключевой игрок в арктической геополитике, чье значение продолжает расти в условиях изменения климата и усиления конкуренции за ресурсы.ЗаключениеДля меня Варандейский проект и автоматизация в Арктике — это два ярких примера того, как технологии могут изменить нашу жизнь. С одной стороны, они открывают новые возможности для повышения безопасности и эффективности. С другой — создают серьезные вызовы для местных сообществ и экологии.Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо сосредоточиться на образовании и профессиональной подготовке местного населения. Арктические сообщества должны получить доступ к программам обучения, которые позволят им адаптироваться к новым условиям. Кроме того, важно развивать альтернативные отрасли экономики, такие как туризм, возобновляемая энергетика и цифровые технологии, чтобы снизить зависимость от нефтегазового сектора.Арктика и Гренландия — два важнейших элемента глобальной стратегии, где пересекаются интересы ведущих мировых держав. Россия, с ее мощным ледокольным флотом и амбициозными проектами, укрепляет свои позиции в регионе, в то время как Гренландия становится объектом внимания со стороны других стран, включая США. В условиях меняющегося климата и растущего интереса к арктическим ресурсам, эти территории будут играть все более важную роль в мировой экономике и политике.Автор – Алексей Пастухов, основатель и генеральный директор ООО "Ай Си Эс Консалтинг", руководитель комитета по развитию корпоративного управления в энергетике и промышленности Национальной ассоциации корпоративных директоров.

сша

арктика

гренландия

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Алексей Пастухов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854211499_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_d352f2e5526869406bade4910646a9ae.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Пастухов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854211499_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_d352f2e5526869406bade4910646a9ae.jpg

мнения аналитиков, сша, арктика, гренландия, дональд трамп, россия