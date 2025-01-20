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Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей
Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей - 20.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей
Российские дилерские центры до конца января предлагают автолюбителям машины BAIC со скидкой, благодаря которой купить автомобиль можно за 0,5-1,1 миллиона... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:43+0300
2025-01-20T10:43+0300
россия
авторынок рф
baic
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские дилерские центры до конца января предлагают автолюбителям машины BAIC со скидкой, благодаря которой купить автомобиль можно за 0,5-1,1 миллиона рублей в зависимости от модели и комплектации.В то же время уточняется, что речь идет только про модели 2024 года. Более того, скидки не завязаны на кредитные или трейд-ин программы, что означает, что это необременительное снижение цен.Так, дизельный внедорожник BAIC BJ40 на текущий момент можно приобрести за 3,6 миллиона рублей, что на 320-338 тысяч рублей дешевле. Что касается бензиновых модификаций, то они доступны по цене от 3 555 000 до 3 687 000 рублей.Также упоминается кроссовер BAIC X35, который не только подешевел на 203-243 тысячи рублей, но и сохранил скидки в размере 350 тысяч. Благодаря этим факторам цены на "младшую" модель варьируются от 1 670 000 до 1 817 000 рублей.Автомобиль BAIC X55 стал дешевле на 331-451 тысячу рублей, в том числе учитывается дисконт в 750-970 тысяч рублей. Эта модель теперь доступна за 2,1-2,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с BAIC X75: общие скидки составляют от 500 до 800 тысяч рублей, и цены на кроссовер варьируются от 2,49 до 3,0 миллионов рублей.
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россия, авторынок рф, baic
РОССИЯ, авторынок РФ, BAIC
10:43 20.01.2025
 
Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей

Кроссоверы марки BAIC подешевели в России на 0,5‑1,1 миллиона рублей

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайской марки BAIС
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские дилерские центры до конца января предлагают автолюбителям машины BAIC со скидкой, благодаря которой купить автомобиль можно за 0,5-1,1 миллиона рублей в зависимости от модели и комплектации.
В то же время уточняется, что речь идет только про модели 2024 года. Более того, скидки не завязаны на кредитные или трейд-ин программы, что означает, что это необременительное снижение цен.
Так, дизельный внедорожник BAIC BJ40 на текущий момент можно приобрести за 3,6 миллиона рублей, что на 320-338 тысяч рублей дешевле. Что касается бензиновых модификаций, то они доступны по цене от 3 555 000 до 3 687 000 рублей.
Также упоминается кроссовер BAIC X35, который не только подешевел на 203-243 тысячи рублей, но и сохранил скидки в размере 350 тысяч. Благодаря этим факторам цены на "младшую" модель варьируются от 1 670 000 до 1 817 000 рублей.
Автомобиль BAIC X55 стал дешевле на 331-451 тысячу рублей, в том числе учитывается дисконт в 750-970 тысяч рублей. Эта модель теперь доступна за 2,1-2,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с BAIC X75: общие скидки составляют от 500 до 800 тысяч рублей, и цены на кроссовер варьируются от 2,49 до 3,0 миллионов рублей.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Ozon запустил лизинг автомобилей
15 января, 13:34
 
РОССИЯавторынок РФBAIC
 
 
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