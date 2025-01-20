https://1prime.ru/20250120/avtomobil-854318423.html

Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей

Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей - 20.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какие автомобили в России подешевели на 0,5‑1,1 миллиона рублей

Российские дилерские центры до конца января предлагают автолюбителям машины BAIC со скидкой, благодаря которой купить автомобиль можно за 0,5-1,1 миллиона... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:43+0300

2025-01-20T10:43+0300

2025-01-20T10:43+0300

россия

авторынок рф

baic

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/41/842094185_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_0d02d92fade975b2fbb9ca7755d7e5ba.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские дилерские центры до конца января предлагают автолюбителям машины BAIC со скидкой, благодаря которой купить автомобиль можно за 0,5-1,1 миллиона рублей в зависимости от модели и комплектации.В то же время уточняется, что речь идет только про модели 2024 года. Более того, скидки не завязаны на кредитные или трейд-ин программы, что означает, что это необременительное снижение цен.Так, дизельный внедорожник BAIC BJ40 на текущий момент можно приобрести за 3,6 миллиона рублей, что на 320-338 тысяч рублей дешевле. Что касается бензиновых модификаций, то они доступны по цене от 3 555 000 до 3 687 000 рублей.Также упоминается кроссовер BAIC X35, который не только подешевел на 203-243 тысячи рублей, но и сохранил скидки в размере 350 тысяч. Благодаря этим факторам цены на "младшую" модель варьируются от 1 670 000 до 1 817 000 рублей.Автомобиль BAIC X55 стал дешевле на 331-451 тысячу рублей, в том числе учитывается дисконт в 750-970 тысяч рублей. Эта модель теперь доступна за 2,1-2,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с BAIC X75: общие скидки составляют от 500 до 800 тысяч рублей, и цены на кроссовер варьируются от 2,49 до 3,0 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250115/lizing-854213318.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, baic