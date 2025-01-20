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Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили - 20.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили
Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на... | 20.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на представителей соответствующей отрасли.Так, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич сообщил, что машины в России начнут дорожать в феврале. В то же время, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский высказал мнение, что стоимость машин зависит от места производства. По его словам, автомобили с российской "пропиской" могут добраться в феврали, импортные - в марте.Также высказалась гендиректор по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, заявив, что стоимость новых машин еще не скорректировалась в 2025 году. Однако, по ее словам, в течение двух месяцев точно произойдут изменения.Она добавила, что рост цен затронет все бренды, но менее заметным он будет у марок с высоким уровнем локализации производства на территории России. Как рассказали опрошенные автомобильные эксперты, цены на новые машины в течение 2025 года покажут рост в 6-12 процентов. Все будет зависеть от марки и уровня локализации.
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россия, авторынок рф, автостат
РОССИЯ, авторынок РФ, Автостат
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили
Автодилеры в РФ сообщили, когда в продаже появятся автомобили по новым ценам
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает
"Автостат", ссылаясь на представителей соответствующей отрасли.
Так, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич сообщил, что машины в России начнут дорожать в феврале.
В то же время, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский высказал мнение, что стоимость машин зависит от места производства. По его словам, автомобили с российской "пропиской" могут добраться в феврали, импортные - в марте.
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
Также высказалась гендиректор по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, заявив, что стоимость новых машин еще не скорректировалась в 2025 году. Однако, по ее словам, в течение двух месяцев точно произойдут изменения.
Она добавила, что рост цен затронет все бренды, но менее заметным он будет у марок с высоким уровнем локализации производства на территории России.
Как рассказали опрошенные автомобильные эксперты, цены на новые машины в течение 2025 года покажут рост в 6-12 процентов. Все будет зависеть от марки и уровня локализации.