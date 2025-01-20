Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250120/avtorynok-854323131.html
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили - 20.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили
Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:25+0300
2025-01-20T13:25+0300
россия
авторынок рф
автостат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на представителей соответствующей отрасли.Так, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич сообщил, что машины в России начнут дорожать в феврале. В то же время, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский высказал мнение, что стоимость машин зависит от места производства. По его словам, автомобили с российской "пропиской" могут добраться в феврали, импортные - в марте.Также высказалась гендиректор по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, заявив, что стоимость новых машин еще не скорректировалась в 2025 году. Однако, по ее словам, в течение двух месяцев точно произойдут изменения.Она добавила, что рост цен затронет все бренды, но менее заметным он будет у марок с высоким уровнем локализации производства на территории России. Как рассказали опрошенные автомобильные эксперты, цены на новые машины в течение 2025 года покажут рост в 6-12 процентов. Все будет зависеть от марки и уровня локализации.
https://1prime.ru/20250113/avto-854150012.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1f81e8632f9e1c6eb097402956fdbc18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, автостат
РОССИЯ, авторынок РФ, Автостат
13:25 20.01.2025
 
Дилеры рассказали, когда в России заметно подорожают новые автомобили

Автодилеры в РФ сообщили, когда в продаже появятся автомобили по новым ценам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские автосалоны начнут продавать автомобили по новым более высоким ценам уже в феврале ткущего года. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на представителей соответствующей отрасли.
Так, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич сообщил, что машины в России начнут дорожать в феврале.
В то же время, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский высказал мнение, что стоимость машин зависит от места производства. По его словам, автомобили с российской "пропиской" могут добраться в феврали, импортные - в марте.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
13 января, 09:41
Также высказалась гендиректор по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, заявив, что стоимость новых машин еще не скорректировалась в 2025 году. Однако, по ее словам, в течение двух месяцев точно произойдут изменения.
Она добавила, что рост цен затронет все бренды, но менее заметным он будет у марок с высоким уровнем локализации производства на территории России.
Как рассказали опрошенные автомобильные эксперты, цены на новые машины в течение 2025 года покажут рост в 6-12 процентов. Все будет зависеть от марки и уровня локализации.
 
РОССИЯавторынок РФАвтостат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала