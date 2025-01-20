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ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO - 20.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO
ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO - 20.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO
Банк России выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности первичных публичных размещений акций (IPO), которые требуют принятия... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:33+0300
2025-01-20T15:33+0300
банк россии
россия
ipo
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Банк России выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности первичных публичных размещений акций (IPO), которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений; ряд инициатив направлен на устранение дефицита информации на рынке капитала, говорится в опубликованном докладе "Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций". "Банк России выделяет несколько ключевых направлений комплексного повышения прозрачности публичных размещений, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений. Реализация ряда инициатив призвана устранить дефицит информации на рынке капитала, снизить информационную асимметрию, повысить прозрачность процессов публичного размещения, что должно найти отражение в эффективности ценообразования на рынке акций", - сказано в документе. Так, ЦБ РФ считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов, в первую очередь это касается проспекта ценных бумаг. В него необходимо включить прогнозные показатели эмитента, что позволит инвестору принимать взвешенные инвестиционные решения. При этом резюме проспекта должно быть кратким и понятным, содержать ключевые сведения об эмитенте: финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценки перспектив развития. Еще одна инициатива призвана повысить уровень подготовки годовых отчетов компаний – одной из основных форм коммуникации с акционерами. Предлагается установить в регулировании принципы подготовки и ключевые компоненты структуры и содержания годового отчета акционерного общества. Кроме того, ЦБ предлагает определить в регулировании деятельность по организации размещения акций, перечень функций и ответственность организаторов размещения. В качестве условия для листинга акций предлагается установить обязанность эмитента, выходящего на IPO, по раскрытию не менее двух независимых аналитических отчетов, содержащих оценки справедливой стоимости компании. Предлагается определить круг лиц, чьи аналитические отчеты будут считаться соответствующими требованиям к независимости. Среди других предложений: стандартизация документации, регламентирующей отдельные процессы в рамках проведения IPO; установление для эмитентов акций требования о раскрытии информации о плановом и фактическом распределении акций при подаче заявок на участие в первичном размещении акций. К тому же инвесторы должны понимать условия применяемых защитных мер. До публичного размещения должна быть раскрыта информация о наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также применяемых механизмах стабилизации цены акций для снижения их волатильности после IPO. "Упорядочивание практики публичных размещений позволит сформировать на рынке лучшие стандарты деятельности, оказать влияние на стимулирование инвестиционного спроса и сделать IPO популярным инструментом привлечения инвестиций", - отметили в ЦБ.
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россия, ipo
Банк России, РОССИЯ, IPO
15:33 20.01.2025
 
ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO

ЦБ выделил десять важнейших направлений комплексного повышения прозрачности IPO

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Банк России выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности первичных публичных размещений акций (IPO), которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений; ряд инициатив направлен на устранение дефицита информации на рынке капитала, говорится в опубликованном докладе "Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций".
"Банк России выделяет несколько ключевых направлений комплексного повышения прозрачности публичных размещений, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений. Реализация ряда инициатив призвана устранить дефицит информации на рынке капитала, снизить информационную асимметрию, повысить прозрачность процессов публичного размещения, что должно найти отражение в эффективности ценообразования на рынке акций", - сказано в документе.
Так, ЦБ РФ считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов, в первую очередь это касается проспекта ценных бумаг. В него необходимо включить прогнозные показатели эмитента, что позволит инвестору принимать взвешенные инвестиционные решения. При этом резюме проспекта должно быть кратким и понятным, содержать ключевые сведения об эмитенте: финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценки перспектив развития.
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Еще одна инициатива призвана повысить уровень подготовки годовых отчетов компаний – одной из основных форм коммуникации с акционерами. Предлагается установить в регулировании принципы подготовки и ключевые компоненты структуры и содержания годового отчета акционерного общества. Кроме того, ЦБ предлагает определить в регулировании деятельность по организации размещения акций, перечень функций и ответственность организаторов размещения.
В качестве условия для листинга акций предлагается установить обязанность эмитента, выходящего на IPO, по раскрытию не менее двух независимых аналитических отчетов, содержащих оценки справедливой стоимости компании. Предлагается определить круг лиц, чьи аналитические отчеты будут считаться соответствующими требованиям к независимости.
Среди других предложений: стандартизация документации, регламентирующей отдельные процессы в рамках проведения IPO; установление для эмитентов акций требования о раскрытии информации о плановом и фактическом распределении акций при подаче заявок на участие в первичном размещении акций.
К тому же инвесторы должны понимать условия применяемых защитных мер. До публичного размещения должна быть раскрыта информация о наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также применяемых механизмах стабилизации цены акций для снижения их волатильности после IPO. "Упорядочивание практики публичных размещений позволит сформировать на рынке лучшие стандарты деятельности, оказать влияние на стимулирование инвестиционного спроса и сделать IPO популярным инструментом привлечения инвестиций", - отметили в ЦБ.
 
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