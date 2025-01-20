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Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19 - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19 - 20.01.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19
В результате украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области утром погибли два человека, а 19 человек, включая троих несовершеннолетних, получили... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:05+0300
2025-01-20T12:05+0300
происшествия
россия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - ПРАЙМ. В результате украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области утром погибли два человека, а 19 человек, включая троих несовершеннолетних, получили ранения. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек" , - отмечается в заявлении.Ранее сообщалось, что обстрел произошел около 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Пострадавшие были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Обстрел был совершен со стороны ВСУ с использованием американской РСЗО HIMARS.
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россия, всу
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ
12:05 20.01.2025
 
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 19

Число пострадавших при обстреле школы в Бехтерах увеличилось до 19

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - ПРАЙМ. В результате украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области утром погибли два человека, а 19 человек, включая троих несовершеннолетних, получили ранения. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек" , - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что обстрел произошел около 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Пострадавшие были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Обстрел был совершен со стороны ВСУ с использованием американской РСЗО HIMARS.
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