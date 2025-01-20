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Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение
Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение - 20.01.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорила темпы снижения: за день упала по территориальному индексу | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:04+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорила темпы снижения: за день упала по территориальному индексу Европейской части России на 2,12% - до 48 040 рублей за тонну, следует из материалов торгов. В последний раз Аи-92 стоил меньше 50 000 рублей за тонну в середине июня. Марка Аи-95 в понедельник также сильно подешевела - на 1,82%, до 50 617 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на бензин Аи-92 и Аи-95 снизилась на 4,8% и 3,2% соответственно. При этом зимнее дизельное топливо подорожало впервые с начала торгов в новом году: в понедельник его стоимость выросла на 0,75%, до 60 010 рублей за тонну. Цена на летнее дизтопливо при этом снизилась на 0,34%, до 53 591 рубля за тонну, на межсезонное - на 0,51%, до 54 253 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 3,02%, до 21 154 рублей, мазута - на 0,51%, до 30 917 рублей. Авиакеросин упал в цене на 3,1% - до 81 707 рублей. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ ускорила снижение до 48 тысяч рублей за тонну
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорила темпы снижения: за день упала по территориальному индексу Европейской части России на 2,12% - до 48 040 рублей за тонну, следует из материалов торгов.
В последний раз Аи-92 стоил меньше 50 000 рублей за тонну в середине июня. Марка Аи-95 в понедельник также сильно подешевела - на 1,82%, до 50 617 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на бензин Аи-92 и Аи-95 снизилась на 4,8% и 3,2% соответственно.
При этом зимнее дизельное топливо подорожало впервые с начала торгов в новом году: в понедельник его стоимость выросла на 0,75%, до 60 010 рублей за тонну. Цена на летнее дизтопливо при этом снизилась на 0,34%, до 53 591 рубля за тонну, на межсезонное - на 0,51%, до 54 253 рублей.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 3,02%, до 21 154 рублей, мазута - на 0,51%, до 30 917 рублей. Авиакеросин упал в цене на 3,1% - до 81 707 рублей.
Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
Биржевая цена бензина Аи-92 в России опустилась до минимума с начала лета