https://1prime.ru/20250120/benzin-854325862.html

Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение

Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение - 20.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России ускорила снижение

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорила темпы снижения: за день упала по территориальному индексу | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:04+0300

2025-01-20T15:04+0300

2025-01-20T15:04+0300

энергетика

россия

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорила темпы снижения: за день упала по территориальному индексу Европейской части России на 2,12% - до 48 040 рублей за тонну, следует из материалов торгов. В последний раз Аи-92 стоил меньше 50 000 рублей за тонну в середине июня. Марка Аи-95 в понедельник также сильно подешевела - на 1,82%, до 50 617 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на бензин Аи-92 и Аи-95 снизилась на 4,8% и 3,2% соответственно. При этом зимнее дизельное топливо подорожало впервые с начала торгов в новом году: в понедельник его стоимость выросла на 0,75%, до 60 010 рублей за тонну. Цена на летнее дизтопливо при этом снизилась на 0,34%, до 53 591 рубля за тонну, на межсезонное - на 0,51%, до 54 253 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 3,02%, до 21 154 рублей, мазута - на 0,51%, до 30 917 рублей. Авиакеросин упал в цене на 3,1% - до 81 707 рублей. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

https://1prime.ru/20250117/benzin-854281500.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин