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Российский рынок акций умеренно растёт в понедельник

Российский рынок акций умеренно растёт в понедельник - 20.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растёт в понедельник

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, следует из данных торгов. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:33+0300

2025-01-20T16:33+0300

2025-01-20T16:33+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.10 мск увеличивается на 0,17% до 2 950,62 пункта. "Российский рынок акций открылся вверх, реагируя на информацию зарубежных СМИ о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил полугодовой максимум, немного не дойдя до психологически важного уровня 3000 пунктов. Правда, вскоре наши фондовые индикаторы устремились вниз и на дневном минимуме несли заметные потери, но затем отскочили, почти полностью отыграв их", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". В лидерах роста стоимости – акции "Сургутнефтегаза" (+5,6%), "Русснефти" (+4,29%), "Сегежи" (+4,25%), "Московского кредитного банка" (+2,62%), "Распадской" (+2,18%), МТС (+1,92%). В лидерах снижения – префы "Транснефти" (-2,51%), обыкновенные акции АФК "Система" (-2,47%), "Роснефти" (-2,11%), "Фармасинтеза" (-1,84%), "Соллерса" (-1,75%), а также ДВМП (-2,44%). "Акции ДВМП дешевеют на фоне снижения в январе ставок на перевозку контейнеров в Россию и их возврат в Китай на 35–70% относительно декабря", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Российский рынок начал день с продолжения роста перед инаугурацией Дональда Трампа, однако во второй части торгов начались массовые фиксации прибыли. На этой неделе может появиться конкретика касательно ожидаемого телефонного разговора между Белым Домом и Кремлем, что может стать катализатором роста индекса выше 3000 пунктов", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". Давление на индекс Мосбиржи оказывает негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, также отмечает Бабин.

https://1prime.ru/20250120/mosbirzha-854326975.html

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россия, мосбиржа, российский рынок акций, биржевые торги