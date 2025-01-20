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Стоимость биткоина поднялась до рекордных 109 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась до рекордных 109 тысяч долларов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась до рекордных 109 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:00+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.58 мск дорожал на 1,69% за сутки - до 107 646,76 доллара. Ранее показатель впервые находился выше отметки в 109 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,7% - в среднем до 107 157,21 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин
Стоимость биткоина поднялась до рекордных 109 тысяч долларов
Стоимость биткоина обновила рекорд, поднявшись до 109 тысяч долларов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.58 мск дорожал на 1,69% за сутки - до 107 646,76 доллара. Ранее показатель впервые находился выше отметки в 109 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,7% - в среднем до 107 157,21 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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