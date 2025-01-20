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Глава Брянской области сообщил об уничтожении 4 ракет HIMARS и 14 БПЛА
Глава Брянской области сообщил об уничтожении 4 ракет HIMARS и 14 БПЛА - 20.01.2025, ПРАЙМ
Глава Брянской области сообщил об уничтожении 4 ракет HIMARS и 14 БПЛА
Ночью над Брянской область. было ликвидировано четыре ракеты HIMARS 14 украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:31+0300
2025-01-20T08:31+0300
2025-01-20T08:31+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Ночью над Брянской область. было ликвидировано четыре ракеты HIMARS 14 украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.В то же время он добавил, что пострадавших и разрушений нет.Атака БПЛА также была совершена в Рязанской и Калужской областях. О пострадавших и разрушениях также не сообщается. В Калужской области в результате происшествия случилось незначительное возгорание, которое было вскоре потушено.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
Глава Брянской области сообщил об уничтожении 4 ракет HIMARS и 14 БПЛА
Глава Брянской области: ночью над регионом уничтожили 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА