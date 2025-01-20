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Минфин сообщил актуальные данные по дефициту бюджета России - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Минфин сообщил актуальные данные по дефициту бюджета России
Минфин сообщил актуальные данные по дефициту бюджета России - 20.01.2025, ПРАЙМ
Минфин сообщил актуальные данные по дефициту бюджета России
Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП, или 3,485 триллиона рублей, а ненефтегазовый дефицит - в пределах 7,3% ВВП, следует из... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T21:28+0300
2025-01-20T21:29+0300
экономика
минфин
дефицит бюджета
россия
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП, или 3,485 триллиона рублей, а ненефтегазовый дефицит - в пределах 7,3% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам 2024 года федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами – первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2024 году составил 2 956 млрд рублей (в пределах целевых 3,1 трлн рублей). Дефицит федерального бюджета в 2024 году по оценкам сложился в размере порядка 1,7% ВВП, а ненефтегазовый дефицит в пределах 7,3% ВВП", - говорится в материалах на сайте министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд рублей, что на 26% выше объема поступления доходов за 2023 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в материалах. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 24,2% г/г. В соответствии с переходными положениями "бюджетного правила" в 2024 году расходы исполнены исходя из размера первичного структурного дефицита в пределах 3,1 трлн рублей", - отмечается в материалах. При этом, как подчеркивает Минфин, увеличение расходов в конце года за счет дополнительных ненефтегазовых доходов "было частично направлено на авансовое перечисление отдельных расходов, предусмотренных на 2025 год". Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году, отметили в министерстве. "Таким образом, исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в рамках переходного периода 2024 года, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма "бюджетного правила" обеспечило устойчивость бюджетной системы, стабильный уровень заимствований и государственного долга (14,5% ВВП в 2024 году)", - добавили в Минфине. Там также подчеркнули, что принятая с 2025 года траектория нормализации бюджетной политики (выход на нулевой первичный структурный баланс) будет содействовать существенному усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ.
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минфин, дефицит бюджета, россия
Экономика, Минфин, дефицит бюджета, РОССИЯ
21:28 20.01.2025 (обновлено: 21:29 20.01.2025)
 
Минфин сообщил актуальные данные по дефициту бюджета России

Минфин: дефицит бюджета России в 2024 году составил около 1,7% ВВП

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП, или 3,485 триллиона рублей, а ненефтегазовый дефицит - в пределах 7,3% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России.
"По итогам 2024 года федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами – первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2024 году составил 2 956 млрд рублей (в пределах целевых 3,1 трлн рублей). Дефицит федерального бюджета в 2024 году по оценкам сложился в размере порядка 1,7% ВВП, а ненефтегазовый дефицит в пределах 7,3% ВВП", - говорится в материалах на сайте министерства.
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд рублей, что на 26% выше объема поступления доходов за 2023 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в материалах.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 24,2% г/г. В соответствии с переходными положениями "бюджетного правила" в 2024 году расходы исполнены исходя из размера первичного структурного дефицита в пределах 3,1 трлн рублей", - отмечается в материалах.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
17 января, 17:50
При этом, как подчеркивает Минфин, увеличение расходов в конце года за счет дополнительных ненефтегазовых доходов "было частично направлено на авансовое перечисление отдельных расходов, предусмотренных на 2025 год". Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году, отметили в министерстве.
"Таким образом, исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в рамках переходного периода 2024 года, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма "бюджетного правила" обеспечило устойчивость бюджетной системы, стабильный уровень заимствований и государственного долга (14,5% ВВП в 2024 году)", - добавили в Минфине.
Там также подчеркнули, что принятая с 2025 года траектория нормализации бюджетной политики (выход на нулевой первичный структурный баланс) будет содействовать существенному усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ.
 
ЭкономикаМинфиндефицит бюджетаРОССИЯ
 
 
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