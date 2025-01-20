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Раскрыты данные о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ - 20.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250120/byudzhet-854334396.html
Раскрыты данные о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ
Раскрыты данные о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыты данные о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T21:33+0300
2025-01-20T21:42+0300
экономика
доходы бюджета
рост
минфин
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона рублей, сообщает Минфин. "Нефтегазовые доходы составили 11 131 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1 300 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 25 576 млрд рублей и увеличились на 26,0% г/г. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2024 года значимо превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025-2027 гг. (№419-ФЗ), в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", - отмечается в материалах.
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доходы бюджета, рост, минфин
Экономика, доходы бюджета, рост, Минфин
21:33 20.01.2025 (обновлено: 21:42 20.01.2025)
 
Раскрыты данные о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 26,2%, ненефтегазовые - на 26%

# Доходы федерального бюджета РФ
# Доходы федерального бюджета РФ
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% - до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26%, до 25,576 триллиона рублей, сообщает Минфин.
"Нефтегазовые доходы составили 11 131 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1 300 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Минфин рассказал о налоговых доходах бюджета в 2025 году
21 декабря 2024, 01:16
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 25 576 млрд рублей и увеличились на 26,0% г/г. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2024 года значимо превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025-2027 гг. (№419-ФЗ), в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", - отмечается в материалах.
 
Экономикадоходы бюджетаростМинфин
 
 
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