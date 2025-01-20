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Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе - 20.01.2025, ПРАЙМ

Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 20-24 января. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T02:29+0300

2025-01-20T02:29+0300

2025-01-20T02:29+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 20-24 января. Ниже приводится справочная информация. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран. В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства. В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение. ВЭФ позиционирует себя как независимая, беспристрастная и не ангажированная никакими интересами организация, деятельность которой направлена на содействие международному экономическому сотрудничеству, расширению взаимодействия между бизнесом и государством, внедрению международных стандартов государственного и корпоративного управления. Членами ВЭФ являются примерно одна тысяча крупных транснациональных корпораций. Чтобы стать членом ВЭФ, необходимо получить приглашение, которое выдается на основе анализа влияния, оказываемого этими компаниями на соответствующие отрасли и/или экономики соответствующих стран. Штаб-квартира организации находится в Женеве. У организации имеются офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско (США), Пекине (Китай) и в Токио (Япония). Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давосе в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций. На Давосском форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в "горячих точках". У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура. Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума. Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей основатель форума Клаус Шваб. Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету. Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет. Финансирование ВЭФ осуществляется из трех основных источников: членские взносы; взносы от стратегических партнеров, отраслевых партнеров и партнеров по мероприятиям ВЭФ; взносы за участие в ежегодном форуме, а также в региональных встречах и саммитах. Участие для членов ВЭФ в ежегодных встречах является бесплатным, для приглашенных лиц участие платное. Помимо организации неформального общения государственных деятелей и предпринимателей, представителей гражданского общества и экспертов, специалисты ВЭФ осуществляют масштабные исследования. ВЭФ публикует рейтинги и доклады по экономике отдельных регионов или отраслей, по ключевым темам глобальной экономической повестки. ВЭФ также формирует и продвигает инициативы по отдельным областям общественного развития. На официальном портале ВЭФ представлено 10 тематических платформ, способствующих, по мнению их модераторов, интеграции усилий широкой общественности для решения глобальных проблем человечества. Начало сотрудничества СССР с ВЭФ было положено в 1986 году выступлением по телемосту председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова. В 1987 году в ВЭФ участвовал заместитель председателя Государственной внешнеэкономической комиссии СССР Иван Иванов. С 1992 года официальные представители России регулярно участвовали в ежегодных встречах ВЭФ. В 1992-2016 годах ВЭФ проводил выездные сессии в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2013-2021 годах в Давосе действовал "Русский дом" – специальная площадка для продвижения российских инициатив и культуры среди представителей деловых и официальных кругов разных стран, приезжающих на ВЭФ. В 2018 году "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции. В марте 2022 года Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями. Давосский форум нередко обвиняют в продвижении капиталистического взгляда на мировое устройство. Экспертной критике подвергаются глобалистские идеи самого Клауса Шваба и его соратников, концептуальный элитаризм ВЭФ и его основателя, оправдывающий углубление глобального и национального неравенства в распределении доходов. Особую критику экспертов вызывают инициативы ВЭФ в части переустройства мирового порядка и формирования новой экономической и политической моделей общества. В рамках этого подхода ВЭФ, как отмечают эксперты, предлагает осуществить переход к принятию ключевых экономических решений не на уровне национальных правительств (путем, например, межправительственных переговоров), а "заинтересованными сторонами", т. е. корпоративными структурами (например, на это в своих материалах указывала нидерландская экспертная организация "Транснациональный институт"). В 2025 году Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 20-24 января. Его тема – "Сотрудничество ради интеллектуального века".

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мировая экономика, москва, нью-йорк, сша, вэф, совет министров