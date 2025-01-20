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В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/dedollarizatsiya-854317769.html
В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе
В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе - 20.01.2025, ПРАЙМ
В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе
Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:19+0300
2025-01-20T10:19+0300
экономика
сша
дональд трамп
дедолларизация
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Несмотря на то, что дедолларизация – путь весьма долгий и трудный, но это уже тренд, который новой администрации Белого дома, полагаю, остановить будет сложно", - сказал он.По его словам, "хотя БРИКС еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире, это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира"."Да, у каждой из стран БРИКС свои взаимоотношения и с США, и с их валютой, но все они - и Китай, и Индия в том числе - заинтересованы в постепенном уходе от американоцентризма, доминирования доллара в экономических связях", - подчеркнул собеседник агентства."К этому, впрочем, стремится не только БРИКС, этого сегодня хотят многие государства Глобального Юга", - заключил Тимофеев.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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сша, дональд трамп, дедолларизация
Экономика, США, Дональд Трамп, дедолларизация
10:19 20.01.2025
 
В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе

Тимофеев: новой администрации США не остановить процесс дедолларизации в мире

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Несмотря на то, что дедолларизация – путь весьма долгий и трудный, но это уже тренд, который новой администрации Белого дома, полагаю, остановить будет сложно", - сказал он.
По его словам, "хотя БРИКС еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире, это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира".
"Да, у каждой из стран БРИКС свои взаимоотношения и с США, и с их валютой, но все они - и Китай, и Индия в том числе - заинтересованы в постепенном уходе от американоцентризма, доминирования доллара в экономических связях", - подчеркнул собеседник агентства.
"К этому, впрочем, стремится не только БРИКС, этого сегодня хотят многие государства Глобального Юга", - заключил Тимофеев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Оценено влияние предупреждений Трампа о долларе на дедолларизацию
30 декабря 2024, 11:05
 
ЭкономикаСШАДональд Трампдедолларизация
 
 
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