https://1prime.ru/20250120/dedollarizatsiya-854317769.html

В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе

В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе - 20.01.2025, ПРАЙМ

В РСМД оценили вероятность ослабления дедолларизации в мире при Трампе

Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:19+0300

2025-01-20T10:19+0300

2025-01-20T10:19+0300

экономика

сша

дональд трамп

дедолларизация

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Несмотря на то, что дедолларизация – путь весьма долгий и трудный, но это уже тренд, который новой администрации Белого дома, полагаю, остановить будет сложно", - сказал он.По его словам, "хотя БРИКС еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире, это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира"."Да, у каждой из стран БРИКС свои взаимоотношения и с США, и с их валютой, но все они - и Китай, и Индия в том числе - заинтересованы в постепенном уходе от американоцентризма, доминирования доллара в экономических связях", - подчеркнул собеседник агентства."К этому, впрочем, стремится не только БРИКС, этого сегодня хотят многие государства Глобального Юга", - заключил Тимофеев.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20241230/dollar-853958663.html

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сша, дональд трамп, дедолларизация