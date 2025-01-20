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Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов

Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов

Доходность самых выгодных вкладов не так высока, как может показаться – ее во многом съедает обесценивание рубля. Когда и при каких условиях на вкладах... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T02:02+0300

2025-01-20T02:02+0300

2025-01-20T02:02+0300

экономика

финансы

мария ермилова

рэу им. г.в.плеханова

банковские вклады

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Доходность самых выгодных вкладов не так высока, как может показаться – ее во многом съедает обесценивание рубля. Когда и при каких условиях на вкладах действительно получится хорошо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.Именно заработок – одна из целей вложения денег. С сохранением банковские депозиты вполне справляются. Нынешняя высокая ключевая ставка вынуждает банки предлагать еще более выгодные условия для привлечения вкладов граждан. При ключевой в 21% сейчас вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25%.Это вполне компенсирует то обесценивание денег, которое происходит в связи с изменением курса валюты. По итогам 2024 года рубль подешевел к доллару на 13%. С учетом официальной инфляции 9,5% средняя ставка по вкладам полностью покрывает ущерб.Однако хорошо заработать на вкладах вряд ли получится. С одной стороны, доходы россиян номинируются в рублях и напрямую не привязаны к курсам валюты. С другой – роль валютной составляющей в инфляции велика, ведь цены на товары и услуги в той или иной степени опираются на доллар, евро или юань. Таким образом, слабый рубль съедает часть доходов по вкладам."Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции", - прогнозирует Ермилова.Как только прояснится ее динамика на ближайшую перспективу, станет ясно, насколько удастся заработать на депозитах в 2025 году. На данный момент заработок не так существенен, но ситуация может измениться. Если ключевая ставка начнет снижаться и рубль укрепится, вклады, которые были открыты ранее под высокую ставку, начнут приносить реальный доход.

https://1prime.ru/20250116/bank-854241692.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мария ермилова, рэу им. г.в.плеханова, банковские вклады