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Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов - 20.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250120/dokhodnost-854292141.html
Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов
Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов
Доходность самых выгодных вкладов не так высока, как может показаться – ее во многом съедает обесценивание рубля. Когда и при каких условиях на вкладах... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T02:02+0300
2025-01-20T02:02+0300
экономика
финансы
мария ермилова
рэу им. г.в.плеханова
банковские вклады
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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Доходность самых выгодных вкладов не так высока, как может показаться – ее во многом съедает обесценивание рубля. Когда и при каких условиях на вкладах действительно получится хорошо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.Именно заработок – одна из целей вложения денег. С сохранением банковские депозиты вполне справляются. Нынешняя высокая ключевая ставка вынуждает банки предлагать еще более выгодные условия для привлечения вкладов граждан. При ключевой в 21% сейчас вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25%.Это вполне компенсирует то обесценивание денег, которое происходит в связи с изменением курса валюты. По итогам 2024 года рубль подешевел к доллару на 13%. С учетом официальной инфляции 9,5% средняя ставка по вкладам полностью покрывает ущерб.Однако хорошо заработать на вкладах вряд ли получится. С одной стороны, доходы россиян номинируются в рублях и напрямую не привязаны к курсам валюты. С другой – роль валютной составляющей в инфляции велика, ведь цены на товары и услуги в той или иной степени опираются на доллар, евро или юань. Таким образом, слабый рубль съедает часть доходов по вкладам."Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции", - прогнозирует Ермилова.Как только прояснится ее динамика на ближайшую перспективу, станет ясно, насколько удастся заработать на депозитах в 2025 году. На данный момент заработок не так существенен, но ситуация может измениться. Если ключевая ставка начнет снижаться и рубль укрепится, вклады, которые были открыты ранее под высокую ставку, начнут приносить реальный доход.
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финансы, мария ермилова, рэу им. г.в.плеханова, банковские вклады
Экономика, Финансы, Мария Ермилова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, банковские вклады
02:02 20.01.2025
 
Финансист объяснила, что съедает доходность самых выгодных вкладов

Эксперт Ермилова: доходность самых выгодных вкладов съедает обесценивание рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Доходность самых выгодных вкладов не так высока, как может показаться – ее во многом съедает обесценивание рубля. Когда и при каких условиях на вкладах действительно получится хорошо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.
Именно заработок – одна из целей вложения денег. С сохранением банковские депозиты вполне справляются. Нынешняя высокая ключевая ставка вынуждает банки предлагать еще более выгодные условия для привлечения вкладов граждан. При ключевой в 21% сейчас вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25%.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам
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Это вполне компенсирует то обесценивание денег, которое происходит в связи с изменением курса валюты. По итогам 2024 года рубль подешевел к доллару на 13%. С учетом официальной инфляции 9,5% средняя ставка по вкладам полностью покрывает ущерб.
Однако хорошо заработать на вкладах вряд ли получится. С одной стороны, доходы россиян номинируются в рублях и напрямую не привязаны к курсам валюты. С другой – роль валютной составляющей в инфляции велика, ведь цены на товары и услуги в той или иной степени опираются на доллар, евро или юань. Таким образом, слабый рубль съедает часть доходов по вкладам.
"Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции", - прогнозирует Ермилова.
Как только прояснится ее динамика на ближайшую перспективу, станет ясно, насколько удастся заработать на депозитах в 2025 году. На данный момент заработок не так существенен, но ситуация может измениться. Если ключевая ставка начнет снижаться и рубль укрепится, вклады, которые были открыты ранее под высокую ставку, начнут приносить реальный доход.
 
ЭкономикаФинансыМария ЕрмиловаРЭУ им. Г.В.Плехановабанковские вклады
 
 
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