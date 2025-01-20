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Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа
Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа
Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, в понедельник днем уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают инаугурации... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:17+0300
2025-01-20T13:17+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, в понедельник днем уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают инаугурации американского президента Дональда Трампа. По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,031 доллара с 1,0282 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 156,31 иены с уровня прошлого закрытия 156,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 109,15 пункта. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса. В то же время торги в США в понедельник не будут проводиться в связи с выходным днем, и инвесторы проявляют осторожность. Укрепление евро в паре с долларом на этом фоне наблюдается вопреки слабой статистике из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в декабре снизились в месячном выражении на 0,1%, тогда как ожидался рост на 0,3%; рост цен в годовом выражении составил 0,8% при прогнозе увеличения на 1,1%.
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мир, курсы валют, дональд трамп, доллар
МИР, курсы валют, Дональд Трамп, доллар
13:17 20.01.2025
 
Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа

Доллар дешевеет к мировым валютам в день инаугурации Дональда Трампа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, в понедельник днем уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают инаугурации американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,031 доллара с 1,0282 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 156,31 иены с уровня прошлого закрытия 156,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 109,15 пункта.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
В то же время торги в США в понедельник не будут проводиться в связи с выходным днем, и инвесторы проявляют осторожность.
Укрепление евро в паре с долларом на этом фоне наблюдается вопреки слабой статистике из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в декабре снизились в месячном выражении на 0,1%, тогда как ожидался рост на 0,3%; рост цен в годовом выражении составил 0,8% при прогнозе увеличения на 1,1%.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа
12:51
 
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