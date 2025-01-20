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Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа

Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет в преддверии инаугурации Дональда Трампа

Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, в понедельник днем уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают инаугурации... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:17+0300

2025-01-20T13:17+0300

2025-01-20T13:17+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро, в понедельник днем уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают инаугурации американского президента Дональда Трампа. По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,031 доллара с 1,0282 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 156,31 иены с уровня прошлого закрытия 156,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 109,15 пункта. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса. В то же время торги в США в понедельник не будут проводиться в связи с выходным днем, и инвесторы проявляют осторожность. Укрепление евро в паре с долларом на этом фоне наблюдается вопреки слабой статистике из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в декабре снизились в месячном выражении на 0,1%, тогда как ожидался рост на 0,3%; рост цен в годовом выражении составил 0,8% при прогнозе увеличения на 1,1%.

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мир, курсы валют, дональд трамп, доллар