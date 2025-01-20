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Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ готова на 40%
Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ готова на 40% - 20.01.2025, ПРАЙМ
Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ готова на 40%
Трансграничная канатная дорога из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ готова на 40%, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T07:12+0300
2025-01-20T07:12+0300
2025-01-20T07:12+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Трансграничная канатная дорога из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ готова на 40%, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Сердце" канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ уже внутри. Строители начали монтаж главного оборудования вглубь терминала. На сегодня канатная дорога готова на 40%", - написал Орлов в Telegram-канале.
По его словам, "крещенские морозы" не помешали установке системы приводов, противовесов, барабанов и канатов. Параллельно с этим идет монтаж кровли, возводят стены будущих кабинетов. Также вскоре на площадку поступят детали для фасада — декоративные элементы и витражные стекла высотой до шести метров, добавил Орлов.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
Пересекать границу по "канатке" смогут до 457 человек в час и 2,5 миллиона человек в год в обоих направлениях. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Здесь разместят станцию, платформу и технологическое оборудование канатной дороги, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Реализует проект Агентство развития проектных инициатив (входит в Группу компаний "РЕГИОН").
В китайском городе Хэйхэ здание "вокзала" канатной дороги будет 4-этажным. На первом этаже разместится большая парковка, на втором – магазин Дьюти фри. На третьем этаже будет оборудована площадка для выезда кабин канатной дороги, на четвертом – для въезда. Также в здании разместят пятизвёздочную гостиницу, рабочие пространства, как для сотрудников канатной дороги, так и для проведения международных встреч и переговоров, сообщало правительство Амурской области.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, Амурская область, Амур, Василий Орлов
Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ готова на 40%
Губернатор Орлов: канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ готова на 40%
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Трансграничная канатная дорога из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ готова на 40%, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Сердце" канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ уже внутри. Строители начали монтаж главного оборудования вглубь терминала. На сегодня канатная дорога готова на 40%", - написал Орлов в Telegram-канале.
По его словам, "крещенские морозы" не помешали установке системы приводов, противовесов, барабанов и канатов. Параллельно с этим идет монтаж кровли, возводят стены будущих кабинетов. Также вскоре на площадку поступят детали для фасада — декоративные элементы и витражные стекла высотой до шести метров, добавил Орлов.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
Пересекать границу по "канатке" смогут до 457 человек в час и 2,5 миллиона человек в год в обоих направлениях. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Здесь разместят станцию, платформу и технологическое оборудование канатной дороги, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Реализует проект Агентство развития проектных инициатив (входит в Группу компаний "РЕГИОН").
В китайском городе Хэйхэ здание "вокзала" канатной дороги будет 4-этажным. На первом этаже разместится большая парковка, на втором – магазин Дьюти фри. На третьем этаже будет оборудована площадка для выезда кабин канатной дороги, на четвертом – для въезда. Также в здании разместят пятизвёздочную гостиницу, рабочие пространства, как для сотрудников канатной дороги, так и для проведения международных встреч и переговоров, сообщало правительство Амурской области.