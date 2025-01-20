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В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками
В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками - 20.01.2025, ПРАЙМ
В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками
Минэкономразвития России поддержало продление экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:43+0300
2025-01-20T12:43+0300
экономика
россия
мэр
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России поддержало продление экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при одновременном изменении условий проведения эксперимента, в том числе в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов к нему. Об это РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве напомнили, что в настоящее время ЭПР на тяжелые беспилотники (массой более 30 кг) действует в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Первые из них были запущены весной 2022 года. В рамках эксперимента обеспечиваются условия для использования беспилотников в сфере доставки грузов (от 0,1 килограмма до 1500 килограмм). "Учитывая востребованность и актуальность дальнейшего применения БАС, тестирования технологий и апробации правовых подходов на территории указанных регионов Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России, заинтересованными высшими исполнительными органами субъектов РФ, АНО "Цифровая экономика" и компаниями-участниками признали целесообразным продление срока действия ЭПР, а также изменение условий эксперимента", - сообщили в министерстве. Как отметили в МЭР, за почти трехлетний период реализации одного из первых экспериментов по БАС удалось осуществить доставку почтовых грузов массой более чем 1200 килограмм, провести тестирование нескольких новых моделей беспилотников, подготовить специалистов по их эксплуатации. "На основании полученного опыта и востребованности услуг с применением тяжелых беспилотников принято решение о целесообразности продления ЭПР на территории Чукотки, Камчатки, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала на 3 года и изменении положений действующего ЭПР в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов к ЭПР, упрощения порядка допуска БАС к эксплуатации и порядка использования воздушного пространства с учетом изменения действующего законодательства", - приводит пресс-служба министерства слова директора департамента цифрового развития и экономики данных Владимира Волошина. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами. Его внесение в кабмин ожидается до конца февраля 2025 года. В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. В России регуляторные "песочницы" возможны в нескольких сферах - медицина, транспорт, сельское хозяйство, финансовая деятельность, торговля, строительство и другое.
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россия, мэр
Экономика, РОССИЯ, МЭР
12:43 20.01.2025
 
В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками

МЭР поддержало продление эксперимента по доставке грузов тяжелыми беспилотниками

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России поддержало продление экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при одновременном изменении условий проведения эксперимента, в том числе в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов к нему. Об это РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время ЭПР на тяжелые беспилотники (массой более 30 кг) действует в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Первые из них были запущены весной 2022 года. В рамках эксперимента обеспечиваются условия для использования беспилотников в сфере доставки грузов (от 0,1 килограмма до 1500 килограмм).
"Учитывая востребованность и актуальность дальнейшего применения БАС, тестирования технологий и апробации правовых подходов на территории указанных регионов Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России, заинтересованными высшими исполнительными органами субъектов РФ, АНО "Цифровая экономика" и компаниями-участниками признали целесообразным продление срока действия ЭПР, а также изменение условий эксперимента", - сообщили в министерстве.
Как отметили в МЭР, за почти трехлетний период реализации одного из первых экспериментов по БАС удалось осуществить доставку почтовых грузов массой более чем 1200 килограмм, провести тестирование нескольких новых моделей беспилотников, подготовить специалистов по их эксплуатации.
"На основании полученного опыта и востребованности услуг с применением тяжелых беспилотников принято решение о целесообразности продления ЭПР на территории Чукотки, Камчатки, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала на 3 года и изменении положений действующего ЭПР в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов к ЭПР, упрощения порядка допуска БАС к эксплуатации и порядка использования воздушного пространства с учетом изменения действующего законодательства", - приводит пресс-служба министерства слова директора департамента цифрового развития и экономики данных Владимира Волошина.
Соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами. Его внесение в кабмин ожидается до конца февраля 2025 года.
В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. В России регуляторные "песочницы" возможны в нескольких сферах - медицина, транспорт, сельское хозяйство, финансовая деятельность, торговля, строительство и другое.
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