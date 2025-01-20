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Минсельхоз оценил рост экспорта мяса и субпродуктов из России
Минсельхоз оценил рост экспорта мяса и субпродуктов из России - 20.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил рост экспорта мяса и субпродуктов из России
Россия в 2024 году экспортировала за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатель 2023 года, в основном за счет механизмов... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:02+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году экспортировала за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатель 2023 года, в основном за счет механизмов господдержки экспорта, сообщает Минсельхоз РФ. "В прошлом году наша страна поставила за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе значительно вырос экспорт свиноводческой (+33%), птицеводческой продукции (+25%) и мяса крупного рогатого скота (+22%)", - говорится в сообщении. "Важную роль играют и различные механизмы господдержки экспорта – прежде всего, частичная компенсация логистических затрат", - добавили в Минсельхозе со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. В ведомстве подчеркнули, что Россия на 100% обеспечена мясом для внутреннего потребления. Так, за январь-ноябрь 2024 года производство колбасных изделий выросло на 1,9% в годовом выражении и составило 2,3 миллиона тонн, а мясных полуфабрикатов - на 5%, до 4,5 миллиона тонн. За указанный период производство мясных консервов также выросло - на 1,2% год к году, до 833 тысячи тонн. "Положительное влияние также оказывает расширение номенклатуры поставляемой продукции, включая живой скот, в том числе племенной. В результате сегодня Россия прочно занимает место в десятке крупнейших мировых экспортеров мяса", - заключил Юшин.
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россия, минсельхоз, мясо
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, мясо
Минсельхоз оценил рост экспорта мяса и субпродуктов из России
РФ в 2024 году экспортировала за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году экспортировала за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатель 2023 года, в основном за счет механизмов господдержки экспорта, сообщает Минсельхоз РФ.
"В прошлом году наша страна поставила за рубеж более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе значительно вырос экспорт свиноводческой (+33%), птицеводческой продукции (+25%) и мяса крупного рогатого скота (+22%)", - говорится в сообщении.
"Важную роль играют и различные механизмы господдержки экспорта – прежде всего, частичная компенсация логистических затрат", - добавили в Минсельхозе со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.
В ведомстве подчеркнули, что Россия на 100% обеспечена мясом для внутреннего потребления. Так, за январь-ноябрь 2024 года производство колбасных изделий выросло на 1,9% в годовом выражении и составило 2,3 миллиона тонн, а мясных полуфабрикатов - на 5%, до 4,5 миллиона тонн. За указанный период производство мясных консервов также выросло - на 1,2% год к году, до 833 тысячи тонн.
"Положительное влияние также оказывает расширение номенклатуры поставляемой продукции, включая живой скот, в том числе племенной. В результате сегодня Россия прочно занимает место в десятке крупнейших мировых экспортеров мяса", - заключил Юшин.
В России ожидают рекорд по производству мяса