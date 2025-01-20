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ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов - 20.01.2025, ПРАЙМ
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ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов
ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов - 20.01.2025, ПРАЙМ
ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов
Европейская комиссия работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:13+0300
2025-01-20T15:13+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен."Еврокомиссия работает над дорожной картой по полному отказу ЕС от российских ископаемых энергоносителей. Еврокомиссар по энергетике обещал представить этот план в первые сто дней работы Еврокомиссии (новая Еврокомиссия начала работу 1 декабря 2024 года - ред.), то есть у нас есть еще немного времени до его презентации", - сообщила она.Представитель ЕК утверждает, что ЕС уже проводит успешную работу по отказу от российских энергоресурсов. "Мы полностью отказались от российского угля, отказались от большинства поставок российской нефти, а также 2/3 российского импорта газа… Но несмотря на эти значительные результаты, мы видим присутствие российского газа на рынке ЕС… И это, в том числе, то, что будет включено в эту дорожную карту", - пояснила Итконен.
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ес, россия
Энергетика, ЕС, РОССИЯ
15:13 20.01.2025
 
ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов

ЕК представит план по полному отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Еврокомиссия работает над дорожной картой по полному отказу ЕС от российских ископаемых энергоносителей. Еврокомиссар по энергетике обещал представить этот план в первые сто дней работы Еврокомиссии (новая Еврокомиссия начала работу 1 декабря 2024 года - ред.), то есть у нас есть еще немного времени до его презентации", - сообщила она.
Представитель ЕК утверждает, что ЕС уже проводит успешную работу по отказу от российских энергоресурсов. "Мы полностью отказались от российского угля, отказались от большинства поставок российской нефти, а также 2/3 российского импорта газа… Но несмотря на эти значительные результаты, мы видим присутствие российского газа на рынке ЕС… И это, в том числе, то, что будет включено в эту дорожную карту", - пояснила Итконен.
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