https://1prime.ru/20250120/energoresursy-854326264.html

ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов

ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов - 20.01.2025, ПРАЙМ

ЕК представит план по отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов

Европейская комиссия работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:13+0300

2025-01-20T15:13+0300

2025-01-20T15:13+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен."Еврокомиссия работает над дорожной картой по полному отказу ЕС от российских ископаемых энергоносителей. Еврокомиссар по энергетике обещал представить этот план в первые сто дней работы Еврокомиссии (новая Еврокомиссия начала работу 1 декабря 2024 года - ред.), то есть у нас есть еще немного времени до его презентации", - сообщила она.Представитель ЕК утверждает, что ЕС уже проводит успешную работу по отказу от российских энергоресурсов. "Мы полностью отказались от российского угля, отказались от большинства поставок российской нефти, а также 2/3 российского импорта газа… Но несмотря на эти значительные результаты, мы видим присутствие российского газа на рынке ЕС… И это, в том числе, то, что будет включено в эту дорожную карту", - пояснила Итконен.

https://1prime.ru/20250116/mery-854257609.html

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