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"Эталон" вышел на рынок недвижимости самого западного региона России

"Эталон" вышел на рынок недвижимости самого западного региона России - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Эталон" вышел на рынок недвижимости самого западного региона России

Девелопер "Эталон" выходит на рынок Калининградской области с проектом, предполагающим строительство 209 тысяч квадратных метров недвижимости. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:46+0300

2025-01-20T10:46+0300

2025-01-20T10:46+0300

россия

группа эталон

недвижимость

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" выходит на рынок Калининградской области с проектом, предполагающим строительство 209 тысяч квадратных метров недвижимости. "Группа "Эталон" выходит в самый западный регион России – Калининградскую область. В поселке-курорте Отрадное под Светлогорском компания построит жилой комплекс бизнес-класса, начальную школу с детским садом, пятизвездочный отель со спа и бассейном, пансионат, а также оборудует спуск к Балтийскому морю и автостанцию", - сообщила пресс-служба компании. Проект на 209 тысяч квадратных метров планируется завершить в 2032 году. Жилой комплекс рассчитан на 2,1 тысячи квартир. В рамках первой очереди возведут 43,7 тысячи квадратных метров жилья, пансионат на 28,6 тысячи "квадратов", а также спуск к морю и автостанцию, уточняется в сообщении. Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в нескольких российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.

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россия, группа эталон, недвижимость