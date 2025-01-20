https://1prime.ru/20250120/fsk--854320851.html

Девелопер ФСК в 2024 году нарастил выручку на 20 процентов

Девелопер ФСК в 2024 году нарастил выручку на 20 процентов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Девелопер ФСК в 2024 году нарастил выручку на 20 процентов

Консолидированная выручка девелоперской группы ФСК по контрактации составила, по предварительным итогам 2024 года, 292,8 миллиарда рублей, что на 20% выше... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:00+0300

2025-01-20T12:00+0300

2025-01-20T12:00+0300

россия

рынок недвижимости

фск

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Консолидированная выручка девелоперской группы ФСК по контрактации составила, по предварительным итогам 2024 года, 292,8 миллиарда рублей, что на 20% выше показателей прошлого года, сообщил журналистам гендиректор компании "ФСК Девелопмент" Дмитрий Трубников. "Выручка от реализации недвижимости составила 153,2 миллиарда рублей, это 52% от общей выручки, 31% выручки занимает доля от генподрядной деятельности и 17% - от производственной", - сказал он. Как уточнил Трубников, в 2024 году ФСК реализовала 585,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Объем ипотечных сделок составил 69%, сделок по программам рассрочки - 24%, с полной оплатой - 7%. По его словам, доля ипотеки за год снизилась на 21%, доля рассрочек выросла в четыре раза, количество сделок со стопроцентной оплатой остались на прежнем уровне. "Большая часть нашей консолидированной выручки приходится на девелоперский блок. От общего объема текущего строительства доля проектов в столице составляет 43%, 35% - в Подмосковье и 22% - в регионах", - отметил Трубников. Общий объем ввода проектов ФСК в 2024 году составил 1,06 миллиона квадратных метров с учетом социальных и коммерческих объектов, из них почти 1 миллион квадратных метров – в Москве и Московской области. ФСК - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Владелец компании - Владимир Воронин.

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россия, рынок недвижимости, фск