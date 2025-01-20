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"Лишить последнего". Европе предрекли борьбу за самый ценный ресурс
"Лишить последнего". Европе предрекли борьбу за самый ценный ресурс - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Лишить последнего". Европе предрекли борьбу за самый ценный ресурс
Остановка транзита газа через территорию Украины спровоцирует дефицит топлива и очередной скачок цен на энергетическом рынке, говорится в материале агентства... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:57+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Остановка транзита газа через территорию Украины спровоцирует дефицит топлива и очередной скачок цен на энергетическом рынке, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, решение Киева практически лишило Европу последнего источника поставок голубого топлива. Кроме того, европейские страны вынуждены рекордными темпами закупать российский газ."В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей", — отметил Франциско Бланш, стратег товарных рынков Bank of America.Аналитическая платформа MST Marquee прогнозирует, что Европе придется импортировать еще десять миллионов тонн СПГ, чтобы удовлетворить спрос ЕС в 2025 году.Отмечается, что спрос на СПГ в Европе будет расти, и дефицит на рынке может быть смягчен за счет экспортных проектов СПГ из Северной Америки. Но некоторые эксперты сомневаются в целесообразности расширения экспорта СПГ из-за риска роста цен на топливо и электроэнергию в США.Кроме того, возможно, что США будут перенаправлять свои обещанные поставки СПГ в Азию, если цены там станут выше. В связи с этим, европейским странам придется искать альтернативные поставки СПГ, например, от катарских поставщиков, заключили в издании.
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
"Лишить последнего". Европе предрекли борьбу за самый ценный ресурс
РИА Новости: Европе предрекли драку за газ с Азией и скачок цен на топливо
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Остановка транзита газа через территорию Украины спровоцирует дефицит топлива и очередной скачок цен на энергетическом рынке, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, решение Киева практически лишило Европу последнего источника поставок голубого топлива. Кроме того, европейские страны вынуждены рекордными темпами закупать российский газ.
"В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей", — отметил Франциско Бланш, стратег товарных рынков Bank of America.
Аналитическая платформа MST Marquee прогнозирует, что Европе придется импортировать еще десять миллионов тонн СПГ, чтобы удовлетворить спрос ЕС в 2025 году.
Отмечается, что спрос на СПГ в Европе будет расти, и дефицит на рынке может быть смягчен за счет экспортных проектов СПГ из Северной Америки. Но некоторые эксперты сомневаются в целесообразности расширения экспорта СПГ из-за риска роста цен на топливо и электроэнергию в США.
Кроме того, возможно, что США будут перенаправлять свои обещанные поставки СПГ в Азию, если цены там станут выше. В связи с этим, европейским странам придется искать альтернативные поставки СПГ, например, от катарских поставщиков, заключили в издании.
В Европе выросли цены на газ