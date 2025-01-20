https://1prime.ru/20250120/gaz-854319054.html

Стоимость газа в Европе умеренно снижается

Стоимость газа в Европе умеренно снижается - 20.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость газа в Европе умеренно снижается

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник слабо снижаются, опускаясь ниже 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:47+0300

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2025-01-20T10:47+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник слабо снижаются, опускаясь ниже 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,3 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.22 мск их стоимость составляет уже 497,2 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,1 доллара за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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европа, газ