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В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза" - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"
В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза" - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"
Тирасполь согласен на поставку газа через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:37+0300
2025-01-20T11:37+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Тирасполь согласен на поставку газа через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз", - отметил он.По словам Красносельского, "Тираспольтрансгаз" приветствует и не имеет возражений в отношении поставок газа в Приднестровье со стороны компании "Молдовагаз". Он также подчеркнул, что в этом вопросе нет никакого заговора, а только проблема обеспечения населения теплом.
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молдавия, приднестровье, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ
11:37 20.01.2025
 
В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"

Глава ПМР Красносельский: Тирасполь согласен на поставку газа через "Молдовагаз"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Тирасполь согласен на поставку газа через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз", - отметил он.
По словам Красносельского, "Тираспольтрансгаз" приветствует и не имеет возражений в отношении поставок газа в Приднестровье со стороны компании "Молдовагаз". Он также подчеркнул, что в этом вопросе нет никакого заговора, а только проблема обеспечения населения теплом.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГаз
 
 
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