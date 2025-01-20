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В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"

В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза" - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"

Тирасполь согласен на поставку газа через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T11:37+0300

2025-01-20T11:37+0300

2025-01-20T11:37+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

газ

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Тирасполь согласен на поставку газа через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз", - отметил он.По словам Красносельского, "Тираспольтрансгаз" приветствует и не имеет возражений в отношении поставок газа в Приднестровье со стороны компании "Молдовагаз". Он также подчеркнул, что в этом вопросе нет никакого заговора, а только проблема обеспечения населения теплом.

https://1prime.ru/20250117/moldovagaz-854285121.html

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молдавия, приднестровье, газ