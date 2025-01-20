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В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа

В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа

Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:21+0300

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2025-01-20T12:21+0300

энергетика

приднестровье

дефицит газа

энергопотребление

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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней. "Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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приднестровье, дефицит газа, энергопотребление