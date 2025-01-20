https://1prime.ru/20250120/gaz-854321544.html
В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа
В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа
Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:21+0300
2025-01-20T12:21+0300
2025-01-20T12:21+0300
энергетика
приднестровье
дефицит газа
энергопотребление
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней. "Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://1prime.ru/20250120/gaz-854320337.html
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье, дефицит газа, энергопотребление
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, дефицит газа, Энергопотребление
В Приднестровье рассказали, на сколько дней республике хватит запасов газа
Министр Приднестровья Оболоник: запасов газа в Приднестровье хватит на 11 дней
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней.
"Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"