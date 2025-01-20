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Агентство Fitch предсказало возникновение дефицита на газовом рынке Европы

Агентство Fitch предсказало возникновение дефицита на газовом рынке Европы - 20.01.2025, ПРАЙМ

Агентство Fitch предсказало возникновение дефицита на газовом рынке Европы

На европейском газовом рынке в текущем году будет наблюдаться дефицит предложения, что приведет к высоким ценам, прогнозирует международное рейтинговое... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:16+0300

2025-01-20T19:16+0300

2025-01-20T19:17+0300

экономика

fitch

газ

дефицит

прогноз

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. На европейском газовом рынке в текущем году будет наблюдаться дефицит предложения, что приведет к высоким ценам, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch. "Мы ожидаем, что в 2025 году на европейском рынке будет нехватка предложения, что приведет к высоким и сильно колеблющимся ценам на газ. Как отмечается в нашем обзоре EMEA Utilities Outlook 2025, мы ожидаем, что средняя цена газа по индексу TTF составит 11 долларов за тысячу кубических футов, что выше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что более холодная зима с ранним истощением европейских газовых хранилищ обостряет глобальную конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ) и также ведет к росту цен. Кроме того, потенциальные санкции в отношении российского СПГ, рассматриваемые ЕС, могут оказать дополнительное влияние на цены на европейском газовом рынке. Кроме того, повышенная волатильность цен на газ и электроэнергию на европейском рынке с конца прошлого года, вызванная холодной погодой, запланированным прекращением поставок российского газа через Украину и усилением мировой конкуренцией за СПГ, остается в рамках ожиданий Fitch для сектора коммунальных услуг. Высокие цены на газ, квоты ЕС на выбросы углекислого газа и незначительное повышение спроса будут поддерживать европейские цены на электроэнергию на высоком уровне в текущем году, однако в среднесрочной перспективе агентство ожидает понижательное давление, преимущественно связанное с большим количеством возобновляемых источников энергии.

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fitch, газ, дефицит, прогноз