Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:25+0300
2025-01-20T19:25+0300
экономика
роберт фицо
поставки газа
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
https://1prime.ru/20250110/fitso-854121144.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роберт фицо, поставки газа, россия, турция
Экономика, Роберт Фицо, поставки газа, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
19:25 20.01.2025
 
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ

Фицо: Турция готова помочь Словакии сохранить возможность получать газ из России

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© flickr.com / quinet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ.
Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
10 января, 15:40
"Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
 
ЭкономикаРоберт Фицопоставки газаРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала