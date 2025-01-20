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Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:25+0300
2025-01-20T19:25+0300
2025-01-20T19:25+0300
экономика
роберт фицо
поставки газа
россия
турция
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
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роберт фицо, поставки газа, россия, турция
Экономика, Роберт Фицо, поставки газа, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
Фицо: Турция готова помочь Словакии сохранить возможность получать газ из России
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ.
Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре.
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
"Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.