https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html

Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ

Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ - 20.01.2025, ПРАЙМ

Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:25+0300

2025-01-20T19:25+0300

2025-01-20T19:25+0300

экономика

роберт фицо

поставки газа

россия

турция

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.

https://1prime.ru/20250110/fitso-854121144.html

турция

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роберт фицо, поставки газа, россия, турция