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Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента

Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента - 20.01.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 3% – до 513 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T20:34+0300

2025-01-20T20:34+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 3% – до 513 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,3 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 491,8 доллара (-1,5%), ценовой максимум – 517,3 доллара (+3,6%). Последние фьючерсы торговались по 513,4 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,1 доллара за тысячу кубометров. Тема международной политики в ближайшее время останется основной для ценообразования газа, считает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал". А второй по значимости - погодный фактор, и он будет поддерживать цены на газ до конца марта, добавляет эксперт. "Дональд Трамп, новый американский президент, пригрозил ЕС торговой войной, если альянс не начнет покупать больше нефти и газа производства США. После инаугурации, которая пройдет сегодня вечером, этот вопрос может встать еще более предметно. Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на чиновника из Брюсселя, прямо сейчас ЕС не стремится наращивать импорт СПГ из Штатов и продолжает покупать СПГ российского происхождения, потому что этот вариант дешевле", – отметил он. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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