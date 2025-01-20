Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/gaz-854333755.html
Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента
Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента - 20.01.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 3% – до 513 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T20:34+0300
2025-01-20T20:34+0300
экономика
европа
газ
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/47/837714797_0:80:3185:1873_1920x0_80_0_0_511d3e87afa70e1817aa7e2fbda71c81.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 3% – до 513 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,3 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 491,8 доллара (-1,5%), ценовой максимум – 517,3 доллара (+3,6%). Последние фьючерсы торговались по 513,4 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,1 доллара за тысячу кубометров. Тема международной политики в ближайшее время останется основной для ценообразования газа, считает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал". А второй по значимости - погодный фактор, и он будет поддерживать цены на газ до конца марта, добавляет эксперт. "Дональд Трамп, новый американский президент, пригрозил ЕС торговой войной, если альянс не начнет покупать больше нефти и газа производства США. После инаугурации, которая пройдет сегодня вечером, этот вопрос может встать еще более предметно. Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на чиновника из Брюсселя, прямо сейчас ЕС не стремится наращивать импорт СПГ из Штатов и продолжает покупать СПГ российского происхождения, потому что этот вариант дешевле", – отметил он. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.
https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/47/837714797_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_7d3a6660131d9a6caee573f154f30f49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, газ, цена
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
20:34 20.01.2025
 
Цены на газ в Европе выросли сразу на три процента

ICE: цены на газ в Европе выросли на 3% - до $513 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 3% – до 513 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 496,3 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 491,8 доллара (-1,5%), ценовой максимум – 517,3 доллара (+3,6%). Последние фьючерсы торговались по 513,4 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 499,1 доллара за тысячу кубометров.
Тема международной политики в ближайшее время останется основной для ценообразования газа, считает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал". А второй по значимости - погодный фактор, и он будет поддерживать цены на газ до конца марта, добавляет эксперт.
"Дональд Трамп, новый американский президент, пригрозил ЕС торговой войной, если альянс не начнет покупать больше нефти и газа производства США. После инаугурации, которая пройдет сегодня вечером, этот вопрос может встать еще более предметно. Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на чиновника из Брюсселя, прямо сейчас ЕС не стремится наращивать импорт СПГ из Штатов и продолжает покупать СПГ российского происхождения, потому что этот вариант дешевле", – отметил он.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Фицо нашел, кто поможет Словакии получать российский газ
19:25
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.
 
ЭкономикаЕВРОПАГазцена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала