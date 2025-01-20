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Санду не может успокоиться из-за гуманитарных поставок газа в Приднестровье

Санду не может успокоиться из-за гуманитарных поставок газа в Приднестровье - 20.01.2025, ПРАЙМ

Санду не может успокоиться из-за гуманитарных поставок газа в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство изучает предложенный механизм транспортировки гуманитарного российского газа в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T22:07+0300

2025-01-20T22:07+0300

2025-01-20T22:08+0300

экономика

майя санду

поставки газа

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство изучает предложенный механизм транспортировки гуманитарного российского газа в Приднестровье через компанию "Молдовагаз". Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Насколько я понимаю, предложенное сегодня утром решение не предполагает покупку газа на рынке через "Молдовагаз", а касается транспортировки газа, который кто-то другой закупает и доставляет к нашей границе, после чего "Молдовагаз" обеспечивает его транспортировку в Приднестровье. Это вопрос, который обсуждался и ранее", - сказала Санду в эфире телеканала TVR Молдова, который финансируется правительством Румынии. Президент подчеркнула, что "Молдовагаз" может работать только с компаниями, которые не находились в списке организаций, подпадающих под международные санкции. Санду уточнила, что правительство и компетентные органы проанализируют детали нового маршрута и проверят вовлеченные компании на соответствие правовым требованиям. Ранее Санду заявляла, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье через компании-посредники являются незаконными, так как нарушают международные санкции. В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50% акций компании "Молдовагаз". Кишинев использовал российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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майя санду, поставки газа