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В ГД внесут законопроект об увеличении выплат по ОСАГО - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут законопроект об увеличении выплат по ОСАГО
В ГД внесут законопроект об увеличении выплат по ОСАГО - 20.01.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект об увеличении выплат по ОСАГО
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 20 января в Госдуму законопроект об увеличении выплат по... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T00:26+0300
2025-01-20T00:26+0300
бизнес
экономика
общество
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 20 января в Госдуму законопроект об увеличении выплат по договору ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас в ОСАГО не входит страхование имущества, если по вине владельца полиса ОСАГО случится ДТП. Страховая компенсирует ущерб пострадавшей стороне в рамках лимита: до 500 тысяч рублей - на возмещение вреда жизни или здоровью, до 400 тысяч рублей - на возмещение материального ущерба каждому пострадавшему. "Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которым страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливается в размере 650 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 520 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Эти размеры страховых сумм установлены ФЗ от 21 июля 2014 года и с тех пор не менялись, отмечается в ней. "Цены на автомобили и запчасти ощутимо растут, как и стоимость ремонта транспортного средства, а также медицинских услуг - при причинении вреда здоровью. Давно назрела необходимость пересмотреть размер выплат, необходимых для компенсации ущерба в случае ДТП. Законопроектом предусмотрено увеличение страховых сумм на 30%, что при этом не должно повлечь автоматического увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов", - добавил Нилов.
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бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
00:26 20.01.2025
 
В ГД внесут законопроект об увеличении выплат по ОСАГО

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об увеличении выплат по ОСАГО 20 января

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 20 января в Госдуму законопроект об увеличении выплат по договору ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Сейчас в ОСАГО не входит страхование имущества, если по вине владельца полиса ОСАГО случится ДТП. Страховая компенсирует ущерб пострадавшей стороне в рамках лимита: до 500 тысяч рублей - на возмещение вреда жизни или здоровью, до 400 тысяч рублей - на возмещение материального ущерба каждому пострадавшему.
"Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которым страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливается в размере 650 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 520 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Эти размеры страховых сумм установлены ФЗ от 21 июля 2014 года и с тех пор не менялись, отмечается в ней.
"Цены на автомобили и запчасти ощутимо растут, как и стоимость ремонта транспортного средства, а также медицинских услуг - при причинении вреда здоровью. Давно назрела необходимость пересмотреть размер выплат, необходимых для компенсации ущерба в случае ДТП. Законопроектом предусмотрено увеличение страховых сумм на 30%, что при этом не должно повлечь автоматического увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов", - добавил Нилов.
 
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