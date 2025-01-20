Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/gendirektor-854335420.html
Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans
Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans - 20.01.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans
Торговая сеть Gloria Jeans сменила генерального директора: на место раннее возглавлявшего компанию Максима Басова пришел Александр Тарасов, рассказал РИА... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T23:34+0300
2025-01-20T23:35+0300
экономика
gloria jeans
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/17/842041768_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_0b85a69c8334a6a18ad73d19b444d0da.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть Gloria Jeans сменила генерального директора: на место раннее возглавлявшего компанию Максима Басова пришел Александр Тарасов, рассказал РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости направило запрос в Gloria Jeans. Ранее Тарасов занимал должность заместителя генерального директора по корпоративному развитию ГК "Русагро". В свою очередь Басов занимал должность генерального директора СУЭК, с 2009 по 2021 год - был гендиректором "Русагро". А в 2006-2009 годах Басов был генеральным директором холдинга "Металлоинвест". В июне 2024 года он был назначен на пост гендиректора Gloria Jeans. Он также вошел и в совет директоров. В сентябре Басов стал владельцем 1% ООО "ВВМ Инвестментс", владеющей АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс". Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2023 года составила 78 миллиардов рублей, чистая прибыль - 9,6 миллиарда.
https://1prime.ru/20241108/tseny-852686250.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/17/842041768_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2df4c847dbe36263716b848f47e6209e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
gloria jeans
Экономика, Gloria Jeans
23:34 20.01.2025 (обновлено: 23:35 20.01.2025)
 
Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans

Источник: новым генеральным директором Gloria Jeans стал Александр Тарасов

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкGloria Jeans в ТРЦ "Европейский"
Gloria Jeans в ТРЦ Европейский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть Gloria Jeans сменила генерального директора: на место раннее возглавлявшего компанию Максима Басова пришел Александр Тарасов, рассказал РИА Новости источник, близкий к компании.
РИА Новости направило запрос в Gloria Jeans.
Ранее Тарасов занимал должность заместителя генерального директора по корпоративному развитию ГК "Русагро". В свою очередь Басов занимал должность генерального директора СУЭК, с 2009 по 2021 год - был гендиректором "Русагро". А в 2006-2009 годах Басов был генеральным директором холдинга "Металлоинвест".
В июне 2024 года он был назначен на пост гендиректора Gloria Jeans. Он также вошел и в совет директоров. В сентябре Басов стал владельцем 1% ООО "ВВМ Инвестментс", владеющей АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс".
Работа магазина Gloria Jeans в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию
8 ноября 2024, 11:19
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2023 года составила 78 миллиардов рублей, чистая прибыль - 9,6 миллиарда.
 
ЭкономикаGloria Jeans
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала