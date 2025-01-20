https://1prime.ru/20250120/gendirektor-854335420.html

Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans

Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans - 20.01.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил о смене генерального директора в Gloria Jeans

Торговая сеть Gloria Jeans сменила генерального директора: на место раннее возглавлявшего компанию Максима Басова пришел Александр Тарасов, рассказал РИА... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T23:34+0300

2025-01-20T23:34+0300

2025-01-20T23:35+0300

экономика

gloria jeans

https://cdnn.1prime.ru/img/84204/17/842041768_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_0b85a69c8334a6a18ad73d19b444d0da.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть Gloria Jeans сменила генерального директора: на место раннее возглавлявшего компанию Максима Басова пришел Александр Тарасов, рассказал РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости направило запрос в Gloria Jeans. Ранее Тарасов занимал должность заместителя генерального директора по корпоративному развитию ГК "Русагро". В свою очередь Басов занимал должность генерального директора СУЭК, с 2009 по 2021 год - был гендиректором "Русагро". А в 2006-2009 годах Басов был генеральным директором холдинга "Металлоинвест". В июне 2024 года он был назначен на пост гендиректора Gloria Jeans. Он также вошел и в совет директоров. В сентябре Басов стал владельцем 1% ООО "ВВМ Инвестментс", владеющей АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс". Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2023 года составила 78 миллиардов рублей, чистая прибыль - 9,6 миллиарда.

https://1prime.ru/20241108/tseny-852686250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

gloria jeans