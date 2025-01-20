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Германия вновь обеспечила треть поставок пива в Россию

Германия вновь обеспечила треть поставок пива в Россию - 20.01.2025, ПРАЙМ

Германия вновь обеспечила треть поставок пива в Россию

Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T03:17+0300

2025-01-20T03:17+0300

2025-01-20T03:17+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном экспорте этого напитка из ЕС держалась на отметке в 29%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5% - до 19,9 миллиона евро. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок. На втором месте расположилась Чехия (16%), третье место досталось Латвии (15%), по 11% объема в денежном выражении были у Польши и Бельгии, а следом за ними - на пятом месте - оказалась Литва (10%). Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия - вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое - до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое - до 189 тысяч евро).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, германия, москва, чехия, ес, евростат