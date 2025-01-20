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Вагенкнехт призвала ФРГ проводить независимую от США политику при Трампе

Вагенкнехт призвала ФРГ проводить независимую от США политику при Трампе - 20.01.2025, ПРАЙМ

Вагенкнехт призвала ФРГ проводить независимую от США политику при Трампе

Германия должна проводить независимую от Америки политику на фоне вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и отказаться от размещения... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:46+0300

2025-01-20T13:46+0300

2025-01-20T13:46+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Германия должна проводить независимую от Америки политику на фоне вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и отказаться от размещения американских ракет на своей территории. Такое мнение выразила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в комментарии для новостного портала t-online. "Мы не должны позволять Трампу шантажировать нас. Германии нужна независимая политика. Поэтому будущее федеральное правительство должно отказаться от согласованного (канцлером Олафом - ред.) Шольцем размещения американских ракет средней дальности, решение о развертывании которых будет принимать Дональд Трамп. Это было бы первым, смелым проявлением суверенитета", - заявила она. Вагенкнехт считает, что приход к власти Трампа должен "встряхнуть Германию" и привести к пониманию того, что ее интересы отличаются от американских, а "слепое следование указаниям США" наносит ей ущерб. Она подчеркнула, что санкции "убивают европейскую промышленность", а требование Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП "втягивает нас в новую гонку вооружений". "Дональд Трамп непредсказуем. Его заявление о том, что в случае необходимости он сможет военным путем получить сырье и транспортные маршруты, которые необходимы экономике США, будь то в Гренландии, Панаме или Канаде, показывает, куда идет дело. Планы Трампа о введении тарифов также в немалой степени направлены против нас", - заявила политик. По словам Вагенкнехт, Германия "заменила свою зависимость от российского газа зависимостью от гораздо более дорогого американского газа". Поэтому необходимо вновь закупать сырье и энергоносители "там, где они дешевле всего", добавила она. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.

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