https://1prime.ru/20250120/germaniya-854325474.html
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:54+0300
2025-01-20T14:54+0300
2025-01-20T14:54+0300
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.Так, она подчеркнула, что государства де-юре не находятся в состоянии войны, однако и мира между ними нет. По ее словам, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.Ранее поступила информация, что военные корабли Североатлантического альянса собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море.
https://1prime.ru/20250120/nato-854324785.html
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россия, германия, нато
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
Немецкий генерал Бодеманн: между ФРГ и Россией уже нет мира
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ.
Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24
.
Так, она подчеркнула, что государства де-юре не находятся в состоянии войны, однако и мира между ними нет. По ее словам, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.
Ранее поступила информация, что военные корабли Североатлантического альянса собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море.
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