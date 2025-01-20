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В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:54+0300
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россия
германия
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.Так, она подчеркнула, что государства де-юре не находятся в состоянии войны, однако и мира между ними нет. По ее словам, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.Ранее поступила информация, что военные корабли Североатлантического альянса собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море.
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россия, германия, нато
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО
14:54 20.01.2025
 
В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией

Немецкий генерал Бодеманн: между ФРГ и Россией уже нет мира

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.
Так, она подчеркнула, что государства де-юре не находятся в состоянии войны, однако и мира между ними нет. По ее словам, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.
Ранее поступила информация, что военные корабли Североатлантического альянса собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
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