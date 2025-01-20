https://1prime.ru/20250120/germaniya-854325474.html

В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией

В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией

Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:54+0300

2025-01-20T14:54+0300

2025-01-20T14:54+0300

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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мира между Россией и Германией уже не существует. Такое мнение высказала генерал Бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.Так, она подчеркнула, что государства де-юре не находятся в состоянии войны, однако и мира между ними нет. По ее словам, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.Ранее поступила информация, что военные корабли Североатлантического альянса собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море.

https://1prime.ru/20250120/nato-854324785.html

германия

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россия, германия, нато