https://1prime.ru/20250120/gosobligatsii-854320450.html

Россия нарастила вложения в гособлигации США

Россия нарастила вложения в гособлигации США - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила вложения в гособлигации США

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за ноябрь увеличился до 33 миллионов долларов с уровня октября в 28 миллионов, свидетельствуют данные... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T11:39+0300

2025-01-20T11:39+0300

2025-01-20T11:39+0300

экономика

россия

сша

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за ноябрь увеличился до 33 миллионов долларов с уровня октября в 28 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, российский портфель теперь состоит из 29 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В октябре объем вложений составлял 24 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно. Ранее в подобных случаях эксперты отмечали, что рост портфеля может быть связан с увеличением цен на бумаги вследствие снижения процентных ставок ФРС США, а также с выплатой процентов по бумагам или их переоценкой. Первое место в списке крупнейших держателей долга США принадлежит Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,099 триллиона долларов с 1,102 триллиона в октябре. На втором месте - Китай с 768,6 миллиарда долларов (760,1 миллиарда в октябре). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе - до 765,6 миллиарда с 743,3 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250119/medvedev-854306087.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, финансы