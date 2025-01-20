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Россия нарастила вложения в гособлигации США - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила вложения в гособлигации США
Россия нарастила вложения в гособлигации США - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила вложения в гособлигации США
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за ноябрь увеличился до 33 миллионов долларов с уровня октября в 28 миллионов, свидетельствуют данные... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:39+0300
2025-01-20T11:39+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за ноябрь увеличился до 33 миллионов долларов с уровня октября в 28 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, российский портфель теперь состоит из 29 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В октябре объем вложений составлял 24 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно. Ранее в подобных случаях эксперты отмечали, что рост портфеля может быть связан с увеличением цен на бумаги вследствие снижения процентных ставок ФРС США, а также с выплатой процентов по бумагам или их переоценкой. Первое место в списке крупнейших держателей долга США принадлежит Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,099 триллиона долларов с 1,102 триллиона в октябре. На втором месте - Китай с 768,6 миллиарда долларов (760,1 миллиарда в октябре). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе - до 765,6 миллиарда с 743,3 миллиарда долларов.
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россия, сша, финансы
Экономика, РОССИЯ, США, Финансы
11:39 20.01.2025
 
Россия нарастила вложения в гособлигации США

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в ноябре выросли до $33 млн

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за ноябрь увеличился до 33 миллионов долларов с уровня октября в 28 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, российский портфель теперь состоит из 29 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. В октябре объем вложений составлял 24 миллиона и 4 миллиона долларов соответственно.
Ранее в подобных случаях эксперты отмечали, что рост портфеля может быть связан с увеличением цен на бумаги вследствие снижения процентных ставок ФРС США, а также с выплатой процентов по бумагам или их переоценкой.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США принадлежит Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,099 триллиона долларов с 1,102 триллиона в октябре. На втором месте - Китай с 768,6 миллиарда долларов (760,1 миллиарда в октябре). Третьей остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе - до 765,6 миллиарда с 743,3 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРОССИЯСШАФинансы
 
 
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